Леонтьева и Горелкин — об итогах ЧР: «Хотим побеждать, но при таких хороших парах в первый сезон это невозможно»

Фигуристы Даниил Горелкин и Софья Леонтьева подвели итоги своих выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Наверное мы еще долго не забудем эти эмоции. Во время проката старались показать свой максимум. Пока что так еще что дышим, не отдышались до конца и волновались после разминки. Нужно понимать, что здесь были очень серьезные соперники, дуэты очень опытные, которые уже много выступали по мастерам. Здорово что мы улучшили свои результаты и с тренерами также обсуждали что хотим улучшать свои собственные результаты, так что ни в коем случае не расстроены», — сказал Горелкин.

«Это были стандартные соревнования. Небольшое волнение присутствует, конечно, но на произвольный было легче выходить чем на ритм-танец. Рады что вчера смогли стать третьими. Сегодня даже не думали про итоговые места. Хотелось хорошо откатать программу, показать зрителям и судьям ее. У нас в целом по целям на сезон не было призовых мест в плане задач. Не то что мы не хотим побеждать, просто пьедестал — это скорее такой приятный бонус был для нас.

В этом плане и сегодня хотелось. Но знаете, мы хотим не цепляться за медаль, а уверенно занимать призовые места. На сегодняшний день мы пара которая только вышла из юниоров и это невозможно, при таких хороших парах. Будем расти и стремиться. Здорово было слышать поддержку зала, то что было и на «Гран-при» в Мегаспорте, и на открытых прокатах. Это ценнее медали, ведь многие пишут и поддерживают", — сказала Леонтьева.

Леонтьева и Горелкин набрали по сумме двух программ 193,87 балла и заняли итоговое пятое место. После ритм-танца дуэт из команды Ирины Жук и Александра Свинина шел на третьем месте.