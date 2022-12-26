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Чемпионат России

Сегодня, 10:11

Дюамель: «Безумно уважаю Туктамышеву — она все еще надирает задницы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Меган Дюамель прокомментировала бронзовую медаль Елизаветы Туктамышевой на чемпионата России-2023 в Красноярске.

«Определенно не хочу следить за российскими национальными соревнованиями, но я безумно уважаю Туктамышеву. Все еще выступает, делает свое дело и надирает задницы. Год за годом», — написала Дюамель в своем Twitter-аккаунте.

Первое место на чемпионате России в Красноярске заняла Софья Акатьева, набрав 249,74 балла по сумме двух программ. Второй стала Камила Валиева, у нее 247,32 балла. Тройку призеров замкнула Туктамышева (241,72).

Елизавета Туктамышева. «Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
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