Дюамель: «Безумно уважаю Туктамышеву — она все еще надирает задницы»

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель прокомментировала бронзовую медаль Елизаветы Туктамышевой на чемпионата России-2023 в Красноярске.

«Определенно не хочу следить за российскими национальными соревнованиями, но я безумно уважаю Туктамышеву. Все еще выступает, делает свое дело и надирает задницы. Год за годом», — написала Дюамель в своем Twitter-аккаунте.

Первое место на чемпионате России в Красноярске заняла Софья Акатьева, набрав 249,74 балла по сумме двух программ. Второй стала Камила Валиева, у нее 247,32 балла. Тройку призеров замкнула Туктамышева (241,72).