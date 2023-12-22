Чемпионат России 2024, мужчины: произвольная программа и итог. Онлайн-результаты

В пятницу, 22 декабря, на чемпионате России-2024 в Челябинске мужчины выступают с произвольными программами.

После короткой лидирует Владислав Дикиджи, набравший 102,70 балла. Второе место занимает Евгений Семененко (101,19), третье — Дмитрий Алиев (99,20).

Просле первой разминки на первой строчке находится Глеб Литфуллин (243,47).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию чемпионата России-2024.

Мужчины. Произвольная программа

Лидеры после первой разминки

1. Глеб Литфуллин — 243,47 балла (за произвольную программу 165,95 балла)

2. Матвей Ветлугин — 224,76 (148,66)

3. Александр Самарин — 223,55 (151,60)

4. Федор Зонов — 198,61 (131,83)

5. Даниил Постарнаков — 189,50 (111,96)

Вторая разминка

6. Андрей Мозалев

7. Марк Кондратюк

8. Григорий Федоров

9. Илья Яблоков

10. Даниил Самсонов

11. Семен Соловьев

Третья разминка

12. Роман Савосин

13. Макар Игнатов

14. Петр Гуменник

15. Дмитрий Алиев

16. Евгений Семененко

17. Владислав Дикиджи