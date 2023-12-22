Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 14:33

Чемпионат России 2024, мужчины: произвольная программа и итог. Онлайн-результаты

Ана Горшкова
Корреспондент
Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В пятницу, 22 декабря, на чемпионате России-2024 в Челябинске мужчины выступают с произвольными программами.

После короткой лидирует Владислав Дикиджи, набравший 102,70 балла. Второе место занимает Евгений Семененко (101,19), третье — Дмитрий Алиев (99,20).

Просле первой разминки на первой строчке находится Глеб Литфуллин (243,47).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию чемпионата России-2024.

Мужчины. Произвольная программа

Лидеры после первой разминки

1. Глеб Литфуллин — 243,47 балла (за произвольную программу 165,95 балла)

2. Матвей Ветлугин — 224,76 (148,66)

3. Александр Самарин — 223,55 (151,60)

4. Федор Зонов — 198,61 (131,83)

5. Даниил Постарнаков — 189,50 (111,96)

Вторая разминка

6. Андрей Мозалев

7. Марк Кондратюк

8. Григорий Федоров

9. Илья Яблоков

10. Даниил Самсонов

11. Семен Соловьев

Третья разминка

12. Роман Савосин

13. Макар Игнатов

14. Петр Гуменник

15. Дмитрий Алиев

16. Евгений Семененко

17. Владислав Дикиджи

Фигурное катание
0
Читайте также
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Чемпионат России: кто выиграет медали у мужчин. Онлайн-трансляция дня
Букин: «Мы не говорили, что якобы недовольны судьями, в СМИ только выдержки вне контекста»
Степанова — о рождении дочери: «Это была огромная мечта. Это чувство ни с чем никогда не сравнится»
Бал дебютанток: как Загитова, Медведева и другие звезды фигурного катания начинали на чемпионате России
Фигурист Дрозд — об итогах чемпионата России: «Были бы дураками, если сказали бы, что не расстроились»
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Леонтьева и Горелкин — об итогах ЧР: «Хотим побеждать, но при таких хороших парах в первый сезон это невозможно»

Фигурист Дрозд — об итогах чемпионата России: «Были бы дураками, если сказали бы, что не расстроились»