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Чемпионат России

Сегодня, 09:15

Рудковская: «Синицына мне понравилась больше Валиевой. Но Камила заслуживает уважения за продолжение карьеры»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» оценила последние выступления Камилы Валиевой.

— Про других фигуристок что скажете?

— Я посмотрела всех девочек и в восторге от Синицыной. Она очень хорошо катается, и мне понравилась даже больше, чем Камила. На мой взгляд, конечно, Камила — это имя, но говорю как есть. Синицына была легкая, свежая. Мне очень понравилась Фролова. Абсолютное открытие для меня. Мы пригласили ее на шоу в Санкт-Петербурге. Она будет кататься в «Сказках Евгения Плющенко».

— Камила вас не впечатлила, получается?

— Я понимаю, что вокруг Камилы тяжелая психологическая ситуация. Надо отдать ей должное и выразить уважение, что она катается второй сезон после Олимпиады, продолжает карьеру. Это сложно, но она все равно катается. Но когда я говорю про ее форму, это реалии.

— Зачем Валиевой кататься, если можно зарабатывать вне спорта?

— Она все правильно делает. Многие девочки, которые стали блогерами и телеведущими, катаются в шоу, но зарабатывают, думаю, меньше, чем Камила в спорте. У нее есть шоу, у Татьяны Навки будет много выступлений. Она совмещает и ведет, а также в шоу выступает. Молодец, не все так могут и не у всех так возможно при подготовке. Соня не каталась в наших шоу во время сезона. Она не выступала на открытии академии у нас. Даже как гость. Евгений берег ее. Берегли до чемпионата России. Но Камила интересна и не теряет свою популярность, именно потому, что она соревнуется. В этом плане она молодец.

Полностью интервью с Яной Рудковской читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Камила Валиева
Ксения Синицына
Яна Рудковская
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