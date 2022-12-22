Сегодня, 13:36
Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин рассказал о прокате своей короткой программы на чемпионате страны. 24-летний спортсмен набрал 96,57 балла.
— Опять не обошлось без мелких глупостей. Приятного в этом нет. Зал невероятный, несмотря на то что неполный. Поддержка невероятная. Красноярск — пушка-бомба в этом плане, как всегда.
Немного сдержанно катал короткую, не так размашисто. Я в борьбе. Убрали один четверной. Но опять просочился косячок на каскаде 3-3.
Устал немножко. Все нормально в остальном. Главное, что борюсь, молодые не сильно ускакали.