Тарасова не согласилась с результатами чемпионата России по фигурному катанию у мужчин

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования мужчин в прямом эфире, рассказала о своем видении результатов. Трех фигуристов: Евгения Семененко, Владислава Дикиджи и Петра Гуменника — разделило два балла.

— Для меня Гуменник первый, — такими словами завершила Тарасова репортаж.

Евгений Семененко выиграл чемпионат России. За произвольную программу он получил 193,56 балла и по сумме двух выступлений стал первым (294,75). Второе место в турнире занял Владислав Дикиджи, набравший 293,74 балла (191,04 — произвольная). Тройку лучших замкнул Петр Гуменник (292,42, произвольная — 200,58).