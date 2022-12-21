Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 22:46

Тарасова: «Чемпионат России будет очень интересный. Намного зрелищнее, чем Европы»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданием от чемпионата России по фигурному катанию.

«Чемпионат России не бывает не зрелищным. У нас страна фигурного катания, поэтому турнир будет очень интересный. Намного зрелищнее, чем, например, чемпионат Европы. Будет настоящая ровная борьба. Не могу выделить тут определенных фаворитов. Победить могут многие», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 20 по 25 декабря в городе Красноярске.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: Sport24
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Дмитрий Аленичев: «Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м»
Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны
В Минцифры заверили в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson
Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»
В Китае назвали условие завершения конфликта на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Роднина назвала Валиеву одним из главных фаворитов ЧР по фигурному катанию
Валиева вытянула третий порядковый номер в короткой программе на чемпионате России
Мишина/Галлямов выступят вторыми в короткой программе на чемпионате России-2023
Кондратюк закроет вторую разминку на чемпионате России-2023
Чемпионат России по фигурному катанию: участники турнира в женском одиночном катании
Чемпионат России по фигурному катанию: участники турнира среди мужчин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Роднина назвала Валиеву одним из главных фаворитов ЧР по фигурному катанию