Ученица Тутберидзе Петросян рассказала, за что ее похвалили тренеры после проката

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, как тренеры восприняли ее прокат в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Спортсменка заняла пятое место.

— Не получился четверной риттбергер, я расстроена. Рада, что смогла собраться на оставшиеся элементы. Причины надо разбирать. Ошибка мне понятная, это не так важно сейчас.

Расстроилась ли, что не попала в тройку? Не знаю. Не хочу говорить на эту тему.

Сергей Викторович (Дудаков) меня встречал после проката. Похвалил за тулуп. А про риттбергер — сказал, что я сама все понимаю. Проблем со здоровьем нет, — сказала Петросян.

Победила на чемпионате России Софья Акатьева. Второе место заняла Камила Валиева, Елизавета Туктамышева — третья.