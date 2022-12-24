Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 18:11

Ученица Тутберидзе Петросян рассказала, за что ее похвалили тренеры после проката

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, как тренеры восприняли ее прокат в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Спортсменка заняла пятое место.

— Не получился четверной риттбергер, я расстроена. Рада, что смогла собраться на оставшиеся элементы. Причины надо разбирать. Ошибка мне понятная, это не так важно сейчас.

Расстроилась ли, что не попала в тройку? Не знаю. Не хочу говорить на эту тему.

Сергей Викторович (Дудаков) меня встречал после проката. Похвалил за тулуп. А про риттбергер — сказал, что я сама все понимаю. Проблем со здоровьем нет, — сказала Петросян.

Победила на чемпионате России Софья Акатьева. Второе место заняла Камила Валиева, Елизавета Туктамышева — третья.

Аделия Петросян
1
0
Читайте также
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Навка: «Валиева — молодец, собралась! Безумно рада, что Туктамышева заняла призовое место»
Валиева: «В произвольной программе получала удовольствие, каталась для публики»
Появилось видео произвольной программы Софьи Акатьевой на чемпионате России по фигурному катанию
Муравьева объяснила, почему не попала в тройку на чемпионате России
Появилось видео произвольной программы Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию
Ученицы Этери Тутберидзе в восьмой раз подряд выиграли чемпионат России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ученицы Этери Тутберидзе в восьмой раз подряд выиграли чемпионат России

Появилось видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию