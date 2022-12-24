Ученицы Этери Тутберидзе в восьмой раз подряд выиграли чемпионат России

Фигуристка Софья Акатьева стала чемпионкой России в женском одиночном катании в 2022 году. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 249,74 балла.

15-летняя Акатьева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Ученицы прославленного российского тренера в восьмой раз подряд выиграли чемпионат России.

В 2016 и 2017 годах золото выигрывала Евгения Медведева, в 2018-м — Алина Загитова, затем трижды подряд первое место занимала Анна Щербакова, в прошлом году чемпионкой стала Камила Валиева и вот теперь золото завоевала Акатьева.