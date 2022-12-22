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Сегодня, 22:00

Тарасова — о снятии Кондратюка с чемпионата России: «Это потеря для него, а не для самого чемпионата»

Тарасова отреагировала на решение Кондратюка сняться с произвольной программы на чемпионате России
Константин Белов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» решение Марка Кондратюка сняться с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

«Он снялся из-за травмы, не просто так же снялся. Пропуск чемпионата России — это потеря для него, а не для самого чемпионата. Он плохо себя чувствует. У него травма, которую не смог вылечить за две недели. Но точно сказать вам ничего не могу», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Кондратюк принял участие в короткой программе после травмы, но занял лишь 12-е место из 17, набрав 77,50 балла. Кондратюк недавно был выписан из больницы, где восстанавливался от повреждений спины.

Марк Кондратюк
Татьяна Тарасова
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Кондратюк снялся с произвольной программы чемпионата России