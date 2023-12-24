Год имени Петросян. Аделия стала новым флагманом фигурного катания

Подопечная Этери Тутберидзе выиграла все старты календарного года.

Чемпионат России

Женщины. Итог

1. Аделия Петросян — 246,53

2. Софья Муравьева — 239,40

3. Камила Валиева — 237,99

Чемпионат России в Челябинске не стал откровением в спортивном плане. Турнир едва ли подарил нам хотя бы одну настоящую сенсацию. Разве удивила кого-то вторая победа подряд Евгения Семененко или титул спустя год для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова? В танцах в принципе трудно держать спортивную интригу, а среди одиночниц выиграла фигуристка, о превосходстве которой говорил каждый второй эксперт. Аделия Петросян действительно провела самый целостный осенний сезон из всех российских одиночниц, без каких-либо существенных спадов и падений. У нее лучшая техническая база, приемлемая вторая оценка. Но самое главное — Петросян уже ровно как год не знает, что такое поражение.

На горизонте не видно соперниц

«Я смогла реабилитироваться за прошлогодний чемпионат России», — первое, что сказала журналистам Аделия Петросян на пресс-конференции после своей победы в Челябинске. Поражение годичной давности в Красноярске, похоже, ударило по амбициям вундеркинда из группы Этери Тутберидзе. После того как она ярко заявила о себе в первом взрослом сезоне, отлетать на пятое место было и правда тяжело. Та неудача настолько зарядила Петросян, что в следующем, 2023 году Аделия выдала один из самых ярких сезонов в нашем женском одиночном. Мы ведь уже успели забыть, что такое доминирование одной спортсменки. После Камилы Валиевой трон, по идее, должен был переходить к Софье Акатьевой. Однако Петросян в 2023-м было не остановить — девушка выиграла все старты в рамках календарного года. Не на каждом турнире выдавала свой максимум, но была объективно лучшей.

Не особо понятно, кто сможет противостоять Петросян и в дальнейшем. Валиевой не хватает ультра-си, как и Софье Муравьевой — на одних тройных акселях против Аделии не выехать. В теории безграничными возможностями обладает Акатьева, но в ее случае скорее не обладает, а обладала. Травмы настолько серьезные, что возвращение на прежний уровень вызывает сомнения. И если чудо все-таки случится, то набор формы займет достаточно много времени. Никого больше на горизонте пока не видно, не считая разве что юниоров, однако для них доступ на российские старты теперь закрыт. В России следом за остальным миром ужесточают возрастной ценз, и теперь взрослыми будут считаться фигуристки только с 16 лет. Вот и выходит, что Петросян предоставлена сама себе. В Челябинске ведь мы видели не предел ее возможностей.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На международном уровне об Аделии так и не узнали

Потенциал Аделии практически безграничен. Она владеет даже четверным риттбергером, а это единственный прыжок из классических квадов, который не смогла покорить Александра Трусова. В отсутствие острой конкуренции не до конца понятно, в чем мотивация Петросян выкладывать все карты на стол. Но, судя по реакции девушки на свои прокаты на чемпионате России, собой она недовольна и будет стремиться вернуть к Спартакиаде сильнейших если не весь свой прыжковый набор, то как минимум самые главные элементы. Из которых особняком стоит тройной аксель — при текущих правилах, запрещающих девушкам исполнять четверные в короткой, он имеет важнейшее стратегическое значение. Тутберидзе умеет работать со спортсменками, которые соревнуются сами с собой, поэтому экзотической ситуация не выглядит. Другое дело, готов ли наш спорт к тому, чтобы именно Петросян становилась его флагманом?

При всем уважении к Аделии и ее уже многочисленным победам, на первый план она ранее не выходила. В юниорах была в тени Акатьевой, выход во взрослые победным сразу также не стал, к тому же по привычке фокус внимания держался на той же Валиевой. Кроме того, реалии последних трех лет привели к тому, что у девушки практически отсутствует международный опыт. Только лишь два этапа юниорской серии «Гран-при», из которых один победный — с таким багажом Петросян выйдет на турниры ISU, если ограничения в адрес российских спортсменов снимут. Понятное дело, что судейский корпус так или иначе следит и за внутренними соревнованиями в России во время бана, и недоумения по поводу элитного статуса Аделии ждать не стоит. Но не будет и образа чемпионки всего и вся, который помогал Медведевой, Загитовой и Валиевой.

Делает ли это достижения Петросян менее значимыми? Нет и еще раз нет. Однако это та цена, которую приходится платить спортсменам в ситуации, когда им доступны только внутренние старты.