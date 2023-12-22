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Чемпионат России

Сегодня, 17:20

Семененко выиграл сумасшедший чемпионат России. В двух баллах — три призера

Семененко выиграл чемпионат России-2024 в Челябинске
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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И никто бы из лидеров не затерялся на международной арене.

Чемпионат России
Мужчины
1. Евгений Семененко (Звездный лед) — 294,75.
2. Владислав Дикиджи (Звездный лед) — 293,74.
3. Петр Гуменник (СК Тамары Москвиной) — 292,42.
Танцы
1. Александра Степанова/Иван Букин — 217,72.
2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 204,90.
3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 198,90.

Когда после оценок Гуменника в районе 300 баллов Тарасова сказала «пусть они думают, почему нас не допускают», подумалось: все же даже чемпионат России мы смотрим через призму сравнения с миром, и считая баллы в Челябинске, в уме мы имеем Монреали, Миланы и другие арены.

Конечно, ISU вряд ли разжалобит прокат Гуменника или Семененко, но что они достойно бы выглядели даже на финале международного «Гран-при» — это точно. Дикиджи пока еще молод, и его наверняка прижали бы (и заслуженно) компонентами. Может, русские ребята даже боролись бы за медаль. За такой чемпионат России точно не стыдно — второй год подряд мировой уровень.

Петр снова не Первый

А пока тот же Гуменник боролся не за «Гран-при», а за золото чемпионата России — которое ну уже заслужил. Еще год назад он чудом разделил первое место с Евгением Семененко, а в произвольной в этом году сделал все. Набрал 200 баллов. Поднял публику, включая Тарасову на кресле. Но было одно «но» — падение в короткой программе. Поэтому Петру надо было отыгрывать 10-11 баллов у конкурентов. И хотя прямо в эфире четверные считали как попадания у биатлонистов — раз, два, три, этого не хватило. Биатлонисту тоже нужен четвертый и пятый выстрел, а Петру нужно было хотя бы удержаться на ногах вчера. 292,42 — это очень много, и Дориана Грея он научился показывать временами очень мощно. Но снова остается позади. Хотя — слово Тарасовой: «Для меня Гуменник впереди». Так она завершила репортаж.

Нет, впереди снова Семененко. И в общем, по делу. Сделал столько же четверных, пусть и полегче. Даже получил штраф в балл за опоздание по времени. Конечно, на дистанциях в 295 баллов 2,5 — это крайне мало. 0,79%. Ну вот представьте, в футболе бы одна команда выиграла у другой, потому что имела бы на 0,0079 голевого момента больше. Абсолютно неуловимая разница.

А в фигурном катании уловимая. Мало этого — между Гуменник и Семененко в этот раз вклинился 19-летний Дикиджи — парень с турецкой фамилией еще недавно ходил по середняковым местам в протоколах питерских соревнований, а теперь с российским серебром. Но хотел, судя по реакции, большего.

Мировой уровень

Вообще чемпионат у мужчин настолько хорош, что про других надо сказать, а места на всех не хватит. Игнатов сделал четыре четверных и наконец дотащил программу до конца — но его поставили под Самсонова на шестое место (слава богу, это место в сборной, последнее проходное). Жеребьевки перед произвольными программами на чемпионате России после долгих раздумий отменили, а вот церемония вручения лопат мужчинам-одиночникам в гостинице явно прошла. По крайней мере, после вчерашней «пандемии» (откатали чисто лишь 5 человек из 18) сегодня российские фигуристы бросились отыгрываться. У кого-то получилось лучше всех — например, Марк Кондратюк был сумбурен, вроде бы сделает классный четверной сальхов во второй половине, но при этом накосячит в мелких деталях. Здорово откатал Андрей Мозалев — показалось, ему снова недодали. Даниил Самсонов, у которого весьма пацанский (в хорошем смысле!) образ в жизни, тянул ноги и показывал линии, как балерун. И музыка разнообразная — англоязычная, итальянская, классическая, современная... Как будто и не выключались мы из мира.

Алексей Ерохов после падения в&nbsp;короткой программе у&nbsp;мужчин. Фестиваль падений у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию. Одного увезли в больницу

Так что мужики, несмотря на обилие падений в четверг, — красавцы.

А первыми, еще до мужчин, медали чемпионата разыграли танцоры. И там все прошло ожидаемо — Степанова/Букин в отсутствие статусных конкурентов взяли третье золото, Худайбердиева/Базин застолбили серебро и сказали, что довольны жизнью.

Рубка за бронзу завершилась победой новой пары Хавронина/Нарижный — получается, не зря они ушли от своих бывших партнеров.

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
Владислав Дикиджи
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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