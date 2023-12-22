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Чемпионат России

Сегодня, 14:45

Бал дебютанток: как Загитова, Медведева и другие звезды фигурного катания начинали на чемпионате России

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Елизавета Туктамышева, Алина Загитова и Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева, Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото «СЭ»
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Побеждали с первой попытки и удивляли...

Чемпионат страны всегда был одним из главных турниров сезона для российских фигуристов. По его результатам они получали путевки на европейское и мировое первенства, а также на Олимпийские игры.

Дебютный чемпионат России для каждого фигуриста является особенным. Кому-то с первой попытки удавалось стать чемпионом страны, кто-то показывал не самые лучшие результаты. «СЭ» рассказывает, как складывалось первое национальное первенство страны в карьерах звезд российского фигурного катания.

Фигуристка Ирина Слуцкая
Ирина Слуцкая.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Ирина Слуцкая

Впервые выступила на чемпионате страны в декабре 1993 года. Ей тогда было всего 14 лет. С первой попытки Ирина сумела завоевать бронзовую медаль, а ее выступление в оригинальной программе в материале газеты «Советский спорт» назвали «поприметнее других».

За свою карьеру Ирина приняла участие в 11 чемпионатах России: четыре раза побеждала, дважды завоевывала серебро и трижды — бронзу. Причем в последний раз Слуцкая становилась чемпионкой страны уже после того, как перенесла тяжелую болезнь — васкулит.

Фигуристка Юлия Липницкая
Юлия Липницкая.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Юлия Липницкая

Фигуристка, известная всему миру, как «девочка в красном пальто», выступила на своем первом взрослом чемпионате России в 12 лет. Тогда Липницкая уже тренировалась под руководством Этери Тутберидзе и, выучив все тройные прыжки, подавала большие надежды.

После короткой программы Юлия шла лишь пятой, по итогам турнира остановилась в шаге от пьедестала и заняла четвертое место. Всего за карьеру Липницкая приняла участие в пяти чемпионатах России. Стать чемпионкой страны ей так и не удалось, но в копилке Юлии есть две серебряные медали.

Фигуристка Аделина Сотникова
Аделина Сотникова.
Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин

Аделина Сотникова

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании дебютировала на чемпионате страны в 12 лет и 5 месяцев. Дебют вышел удачным: Сотникова с первой попытки сумела стать чемпионкой России.

Она повторила достижение своего тренера Елены Буяновой, которая также выигрывала национальное первенство в возрасте 12 лет, и до сих пор является самой юной победительницей этого турнира. Всего за карьеру Аделина выступила на семи чемпионатах России и одержала победу на четырех из них.

Фигуристка Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева.
Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин

Елизавета Туктамышева

Ученица Алексея Мишина дебютировала на чемпионатах России в 2008 году. Туктамышева на январском турнире стала лишь десятой, но на тот момент фигуристке только что исполнилось 11 лет. Уже спустя год Елизавета сумела стать призером на национальном первенстве.

Туктамышева уступила Сотниковой всего 0,68 балла. Аделина тогда стала самой юной чемпионкой страны, а Елизавета — самым молодым призером турнира. Это достижение уже вряд ли кто-то превзойдет, учитывая поднятие возрастного ценза. С тех пор фигуристка выступила на 15 чемпионатах России.

Столько же турниров провели Сергей Воронов и Константин Меньшов. Но если оба этих спортсмена уже закончили кататься, то Туктамышева пока формально остается действующей спортсменкой. И в случае возобновления карьеры может установить абсолютный рекорд по участию во взрослых национальных первенствах.

Фигуристка Евгения Медведева
Евгения Медведева.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира и Европы дебютировала на чемпионатах России в декабре 2011 года в 12 лет. Тогда Евгения выступила не слишком удачно, ошиблась в обеих программах и стала лишь восьмой. По ходу карьеры Медведева сумела дважды стать чемпионкой страны, причем подряд.

Всего Евгения выступила на шести национальных чемпионатах, выиграла на двух из них и еще на одном завоевала бронзовую медаль. На своем седьмом первенстве страны Медведева откатала только короткую программу и шла на пятом месте с 71,08 балла, однако была вынуждена сняться с произвольной из-за поломки коньков.

Фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова.
Фото Ксения Нуртдинова

Алина Загитова

Дебют олимпийской чемпионки на национальном первенстве случился тогда, когда на тот момент непобедимая Евгения Медведева последний раз выигрывала на этом турнире. В декабре 2016 года 14-летняя Загитова безупречно исполнила обе программы и даже набрала наибольший балл за технику, однако по второй оценке уступила более опытной сопернице.

Всего за карьеру Алина участвовала в трех чемпионатах России: один раз завоевывала серебро (на своем дебютном турнире), еще один раз становилась победительницей (это случилось в олимпийском сезоне). На своем третьем национальном первенстве Загитова стала лишь пятой.

Фигуристка Александра Трусова
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Александра Трусова

Свой первый чемпионат России Русская Ракета провела в статусе чемпионки мира среди юниоров. 14-летняя Трусова наряду с двумя другими фигуристками группы Этери Тутберидзе просто не оставила шансов более взрослым соперницам. Александра в произвольной программе чисто исполнила четверной лутц, но упала с четверного тулупа и стала лишь второй — после Анны Щербаковой.

Всего Трусова выступила на четырех национальных чемпионатах, завоевала одну серебряную и две бронзовые медали. На чемпионате России-2022 Александра стала второй, но аннулирование результата Камилы Валиевой за произвольную программу (пока окончательное не утвержденное) повлекло перераспределение мест. Таким образом, Русская Ракета де-факто стала чемпионкой страны.

Фигуристка Алена Косторная
Алена Косторная.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Алена Косторная

Одна из самых артистичных российских фигуристок дебютировала на чемпионате России за год до Александры Трусовой и Анны Щербаковой, когда блистательная троица фигуристок группы Этери Тутберидзе обошла всех взрослых соперниц. 14-летняя Косторная на национальном первенстве в декабре 2017 года завоевала бронзовую медаль.

Тогда и в короткой, и в произвольной программах Алена выступила безупречно и набрала вторую сумму баллов за технику, уступив лишь Алине Загитовой. Но из-за более скромной второй оценки фигуристка стала лишь третьей. Всего за карьеру Косторная выступила на трех чемпионатах России — и на всех трех завоевала медали.

Фигуристка Анна Щербакова
Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Анна Щербакова

Олимпийская чемпионка 2022 года дебютировала на чемпионате России-2019. Тогда 14-летняя Щербакова шла пятой после короткой программы, но в произвольной безупречно исполнила все элементы, включая сложнейший четверной лутц, и с первой же попытки стала чемпионкой страны.

С этого момента началась победная серия Анны на национальных первенствах. Фигуристка три сезона подряд завоевывала золото на главном турнире страны по фигурному катанию. Всего Щербакова выступила на четырех чемпионатах страны. На последнем из них спортсменка финишировала третьей, но после аннулирования результата Камилы Валиевой поднялась на вторую строчку.

Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Камила Валиева

Уроженка Казани дебютировала на чемпионате России в декабре 2020 года. 14-летняя Валиева пошла на элемент ультра-си в короткой программе — на тройной аксель, но недокрутила прыжок и упала. В произвольной Камила прыгнула два четверных тулупа и завоевала серебро национального первенства, уступив только Анне Щербаковой.

С тех пор Валиева приняла участие еще в двух чемпионатах России. В декабре 2021 года Камила одержала победу, однако ее результат планируется аннулировать из-за положительной допинг-пробы (окончательный вердикт суда по этому вопросу пока не объявлен). А спустя год фигуристка вновь завоевала серебряную медаль чемпионата страны, уступив лишь юной Софье Акатьевой.

Фигуристка Софья Акатьева
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Софья Акатьева

16-летняя ученица Этери Тутберидзе пока успела показать себя только на одном чемпионате России. На турнире 2024 года в Челябинске Акатьева выступить не смогла, так как не успела восстановиться после травмы. Но свой дебютный турнир в декабре 2022 года Софья провела успешно и с первой же попытки стала чемпионкой страны.

Акатьева исполнила тройной аксель и захватила лидерство после короткой программы. В произвольной фигуристка допустила падение с трикселя, но чисто сделала два четверных тулупа и за счет повышенной сложности постановки и отрыва от соперниц сумела удержать лидерство и добиться своей первой победы на чемпионате России.

Бонус: как на чемпионате России дебютировали два олимпийских чемпиона в мужском одиночном катании Евгений Плющенко и Алексей Ягудин и герой года Роман Костомаров

Евгений Плющенко
Евгений Плющенко.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион провел свой дебютный чемпионат России в декабре 1995 года. Плющенко тогда было всего 13 лет. На турнире в Самаре Евгению удалось войти в шестерку сильнейших, он уступил лишь более опытным Алексею Урманову, Илье Кулику, Игорю Пашкевичу, Алексею Ягудину и Олегу Татаурову. Но уже спустя год его результаты начали улучшаться.

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В следующем году Евгений остановился в шаге от пьедестала, а на своем третьем национальном первенстве завоевал первую медаль — бронзу. С 1998 года Плющенко ни разу не проигрывал на чемпионатах России. На его счету 10 (!) золотых медалей, что является абсолютным рекордом как в мужском одиночном катании, так и в остальных дисциплинах.

Еще один раз фигурист завоевал серебро, в декабре 2013 года проиграв национальное первенство Максиму Ковтуну. Всего Евгений выступил на 14 чемпионатах страны.

Алексей Ягудин
Алексей Ягудин.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Алексей Ягудин

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити за свою карьеру одержал немало побед, однако стать чемпионом России так и не смог. Дебют Ягудина на национальных первенствах состоялся в Санкт-Петербурге в декабре 1993 года. Алексею тогда отличиться не удалось — он стал только пятым.

Всего в своей карьере Ягудин выступил на восьми чемпионатах России. Первую медаль он завоевал в декабре 1996 года — Алексею досталась бронза. Затем на протяжении четырех турниров подряд фигурист оставался в шаге от победы, проиграв сначала Илье Кулику, а затем трижды Евгению Плющенко. Таким образом, Ягудин является четырехкратным серебряным призером чемпионатов России.

Екатерина Давыдова и Роман Костомаров
Екатерина Давыдова и Роман Костомаров.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Роман Костомаров

За свою карьеру фигурист выступал в танцах на льду с тремя партнершами. Дебютное выступление Костомарова на чемпионатах России среди взрослых состоялось в декабре 1996 года в паре с Екатериной Давыдовой. Дуэт завоевал бронзовые медали.

Всего Роман провел восемь чемпионатов России. И с каждой партнершей Костомарову удавалось оказаться в призовой зоне. Он завоевывал бронзу с Екатериной Давыдовой, серебро — с Анной Семенович, два серебра, одну бронзу и три золотые медали — с Татьяной Навкой.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Алина Загитова
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
Ирина Слуцкая
Камила Валиева
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