Валиева и Акатьева в восторге от Туктамышевой. Лиза — пример для всех фигуристок

Что рассказали призеры чемпионата России после завершения турнира одиночниц.

Чемпионат России

Женщины

1. Софья Акатьева — 249,74

2. Камила Валиева — 247,32

3. Елизавета Туктамышева — 241,72

Перед началом чемпионата России многие ставили на то, что три одиночницы из группы Этери Тутберидзе окажутся на пьедестале. В каком порядке — вопрос, но это не оспаривалось практически никем. На 2/3 так и получилось, но вмешался фактор в лице Елизаветы Туктамышевой. Она потеснила Аделию Петросян из «Хрустального» и Софью Муравьеву из группы Евгения Плющенко и спустя восемь лет снова оказалась на пьедестале чемпионата страны.

Туктамышева кайфует от чемпионата России

Лиза не допустила ни одной грубой ошибки за две программы — были только мелкие помарки. «Это был менее волнительный старт, чем в прошлом году. Был олимпийский сезон, я больше переживала. Здесь хотела насладиться происходящим и довериться себе, не так сильно размышлять, что сделала, что не сделала. Дать волю не подсознанию, а телу, чтобы музыка была, как река, я просто текла в программе».

— Было волнение в начале программы, но потом наслаждалась моментом. Это приятное ощущение, когда можешь выйти на чемпионат России и поймать кураж, — Лиза заслуженно радовалась медали.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Когда Туктамышеву спросили, кто был последней совершеннолетней фигуристкой, выигравшей медаль на чемпионате России, она надолго задумалась. Потом неуверенно сказала: «Может быть, это была я? Я в шоке сейчас — не задумывалась об этом. Во вселенском масштабе ничего не меняет, но вы меня шокировали. Это приятно».

Чемпионку Софью Акатьеву и серебряную призерку Камилу Валиеву тоже спросили о Лизе и ее долголетии.

Акатьева: Очень уважаю Лизу Туктамышеву. Я родилась в 2007-м, а Лиза уже выступала на чемпионате России. Эта мысль меня шокирует. Хочется кататься так же долго.

Камила Валиева: Что Лиза для меня значит? Значит, что надо тоже стремиться на 15 чемпионатов России поехать. У меня очень сильное уважение к Лизе. Не хочу говорить «в таком возрасте». Но мне 16 лет, а у нее 15 чемпионатов России. Я ее очень уважаю.

Лиза тоже отдала должное соперницам: Хочу сказать, что круто с вами соперничать. Если бы не было этой конкуренции, я бы так не каталась. Это и ваша заслуга.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиевой больше не нужно прятать лицо

Про себя Камила Валиева успела сказать, что больше волновалась на короткой, а в произвольной — уже нет: «Получилось два тулупа, как и в 2021 году. Я, безусловно, счастлива, даже находиться здесь. Почему не надела капюшон? Я считаю, что капюшон уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное», — прокомментировала Валиева новшества в программе.

Акатьева еще не осознала, что стала чемпионкой. Эмоции сдержанные — прокат еще не смотрела, но понимает, что надо работать над тройным акселем: «Терять голову точно не буду — это самое начало. Для меня большая честь соревноваться с такими именитыми спортсменами и вообще выступать здесь. Не ожидала такого исхода — настраивалась откатать программу, дальше судьи решают. Пока что не осознала — очень счастлива результатом. Буду обдумывать и работать дальше».

Исторический чемпионат России закончен. Падения в танцах, одинаковые оценки у двух фигуристов в мужском одиночном, победа Саши Бойковой и Димы Козловского и медаль Лизы Туктамышевой спустя восемь лет.