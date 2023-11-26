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Гран-при России

Сегодня, 15:09

Дикиджи — о статусе лидера страны: «До сих пор не верится, но корона не выросла. Я простой парень — короны не нужны»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Алексеева
Корреспондент
Фигурист Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Владислав Дикиджи высказался о победе на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве. По итогу соревнований Дикиджи занял первое место, набрав 282,81 балла.

— Прокат не совсем шикарный, скорее хороший. Я хочу очень прокатать чисто и добавлять эмоции в прокат. Не просто в техническом плане все сделать, а заводить публику, поднимать зал. Этот прокат я не настолько считаю хорошим, но рад, что после болезни сумел просто доехать.

Честно говоря, мне самому не верится, что я выиграл два этапа «Гран-при». То ли от работы это все зависит, то ли психологически по-другому начал подходить к соревнованиям, но я буду продолжать и дальше работать. Волнительный результат, опять же, немножко не верится. До сих пор необычно это осознавать — все, что могу сказать.

Ни в коем случае никакой звездной болезни, корона не выросла. Еще после Казани я сказал, что простой парень и мне эти короны не нужны. Я спокоен и буду продолжать работать, исправлять свои недочеты.

Ошибки я учел свои, завтра не пойду на каток, полежу дома денек, может два, дам организму отдохнуть, подлечиться и снова в бой. Следующий старт для меня чемпионат России. Осталось-чуть совсем, меньше месяца осталось и я хочу усерднее работать над собой. Показать не просто докатанную произвольную, а мощную и красивую, — сказал Дикиджи.

Ранее Дикиджи победил на этапе «Гран-при» в Казани и стал единственным одиночником, победившим сразу на двух этапах серии.

Владислав Дикиджи
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