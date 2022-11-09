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Гран-при России

Сегодня, 22:30

Кадырова и Колесов рассказали о том, как им удалось достичь взаимопонимания в паре

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов в интервью «СЭ» рассказали о том, как складываются отношения в паре.

«Общие интересы уже давно все раскрыты. Прежде чем встать в пару стараешься узнать человека. Общаешься с ним. Общались ли до того, как встали в пару? Вообще нет. Честно скажу, вот вообще друг друга не знали. На соревнованиях даже если и пересекались, то разве что здоровались. Не более», — сказала Кадырова.

«Ранее мы только на одном старте пересеклись. Хотя вроде бы постоянно выступали, участвовали во всех стартах, но обычно миновали друг друга. Только один раз вместе были», — добавил Колесов.

Пара Кадырова/Колесов заняла второе место на этапе «Гран-при России» в Казани. Ранее Кадырова выступала в дуэте с Иваном Бальченко, а Колесов с Ксенией Ахатьевой.

Ясмина Кадырова и&nbsp;Валерий Колесов. «Парное катание — это не семейные отношения. Разрыв не должен никого удивлять». Москвина строит новую сильную пару

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