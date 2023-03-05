Тарасова: «Валиева прыгнула тулуп на высоте обеденного стола. Высота — это сила»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление чемпионки Европы Камилы Валиевой в финале Гран-при России по фигурному катанию.

«Валиева прыгнула тулуп на высоте обеденного стола. Высота — это сила, это учитывается в технической оценке», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Также она отметила сложность программы Аделии Петросян.

«Она тоже немного ошибалась, но у нее были четверные прыжки, в том числе флип», — добавила специалист.

Победительницей финала Гран-при России стала Аделия Петросян. Она набрала в сумме 255,01 балла. Второе место заняла Камила Валиева (241,76 балла). Третий результат показала Елизавета Туктамышева (241,61 балла).