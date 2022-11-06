Тренер Жулин о Казани: «Меня не так поняли, я люблю Казань. Теперь этот город для меня фаворит»

Тренер по танцам на льду Александр Жулин рассказал о своих впечатлениях от этапа российской серии «Гран-при» в Казани.

«Все хорошо. Ребята просто прекрасно провели турнир. Очень много готовились, и все сложилось — и в короткой, и в произвольной программах. Без сучка и задоринки провели этап.

Насколько далеки от идеального состояния? Сложно сказать, каким будет идеальное состояние. Пока я очень доволен. Думаю, мы на правильном пути. Главное, что работа идет правильная и цельная.

Много новых пар — это очень интересно, всегда какой?то вызов. Я люблю свою работу, доволен тем, что она есть. Доволен, какие замечательные ребята катаются. Идет какое?то обновление — свежая кровь, это всегда очень интересно. Цели? Главное —чисто кататься и доставлять удовольствие зрителям. Где мы будем выступать — жизнь покажет.

Здесь фантастическая атмосфера. Мне так понравилось, что теперь Казань для меня фаворит. В Сочи все было очень бледно, а тут — шикарный прием. Да мне всегда было приятно ездить по Казани. Меня просто в контексте переврали. Имелось в виду, что это не Лос?Анджелес или Неаполь», — сказал Жулин.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, которые тренируются у Жулина, заняли второе место на этапе в Казани. Пара набрала 198,45 балла по сумме двух программ и уступила лишь Аннабель Морозов и Дэвиду Нарижному, у которых 202,57 балла.