Кто хочет стать полумиллионером? В Казани у «парников» — гарантированные 200 тысяч рублей

Казанский этап удивляет своей интригой.

«Гран-при России». Этап в Казани

Мужчины. Короткая программа

1. Андрей Мозалев — 98,21

2. Дмитрий Алиев — 87,96

3. Иван Попов — 85,90

Пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 78,80

2. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов — 77,93

3. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 76,51

Танцы. Ритм-танец

1. Аннабель Морозов / Девид Нарижный — 81,50

2. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 79,14

3. Елизавета Пасечник / Максим Некрасов — 75,33

Этап «Гран-при» в Казани подходит к своему апогею. Прошли короткие программы во всех четырех видах и на удивление говорить об очевидной победе сейчас можно только в женском одиночном. И то не факт! Следом за Камилой Валиевой идут две сильных девушки, которые еще могут удивить в произвольной. Еще больше огня в парах и танцах. В первом случае у нас сразу три претендента на победу, во втором друг с другом сражаются два бывших партнера. В мужском одиночном также не без интриги. О главном по итогам дня — в обзоре «СЭ» из Дворца спорта.

Андрей Мозалев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мозалев победил на фоне поражения футбольного «Зенита»

Правильно все-таки делают, что заканчивают соревнования по фигурному катанию обычно главным видом. И если в Японии это мужское одиночное, в Китае — пары, во Франции — танцы на льду, то у нас скорее женское одиночное. По крайней мере в Казани точно не найти ничего важнее проката Камилы Валиевой. Не мудрено, что не каждый согласился провести почти полностью свой выходной на ледовой арене с часу дня до семи вечера. И чем ближе дело шло к прокатам сильнейших мужчин — тем меньше людей в зале. Обидно, ведь на удивление парни скорее порадовали. По крайней мере Андрей Мозалев давно не выглядел так хорошо и свежо — разве что к четверному тулупу можно предъявлять какие-то претензии. «Не скажу, что отлично, скорее хорошо, — сказал Андрей. — На тулупе разве что поторопился немного. Надо было поспокойнее».

Прыжок получился в тройку, тем не менее само выступление — лучшее в сезоне. Как и оценки. Если сравнивать прокат короткой Мозалева с другими российскими одиночниками, то Андрей уже заочно обыгрывает Михаила Коляду и уступает только выступлению Марка Кондратюка в Сочи. Об этом, кстати, четко помнил сам Андрей — он признался, что внимательно следит за оценками других ребят. А также за результатами футбольного «Зенита». Параллельно с прокатом Мозалева играл и петербургский футбольный клуб. Не так удачно, как откатал Андрей. «Сейчас чаще хожу на матчи «Зенита», мне Александр Галлямов помогает с билетами. Стараюсь разнообразить свою жизнь, — объясняет интерес к команде Андрей. — Не знал, что они проиграли. Наверное, не хватило моей поддержки. Я сегодня вместо них победил». Правда в целом борьба у мужчин исключительно внутри петербургской тусовки — так или иначе впереди будут фигуристы из Северной столицы.

Артур Даниелян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Даниелян избежал санкций от ЦСКА, а белорусы стали «мертвыми душами»

Следом за Мозалевым — Дмитрий Алиев. Изначально казалось, что Дмитрий неплохо готов, но потом он признался, что чувствует себя не важно. «Еще на утренней тренировке понял, что тяжело. Предболезненное состояние, похоже на это. Был хорош готов, но так получилось», — сказал фигурист. Поначалу все было нормально, уверенный четверной сальхов, но затем Дмитрий сорвал каскад и упал с тройного акселя. Глядя на оценки спортсмена, скорее пожалели, чтобы оставить интригу на следующий день. Одна из возможных причин неудачи также — неудобное расписание. «Ночью прилетели, я только в четыре утра только уснул. Это режим меня сбил, плохо спал ночью. Но это не относится к прокатам, это относится к состоянию — оно не очень», — сказал он журналистам. Дмитрий говорит, что старался, но, очевидно, этого не хватило. Завтра в произвольной он обещает терпеть.

В спарринг-группе с Алиевым теперь и Артур Даниелян. Он недавно перешел из группы Елены Буяновой в ЦСКА к Евгению Рукавицыну и провел в Казани свой первый официальный старт. Ранее мы уже видели Даниеляна на Кубке Санкт-Петербурга, но там он выступал вне конкурса. Что интересно, могли снять с соревнований Даниеляна и сейчас. Армейцы подавали протест против перехода Артура походу сезона, однако сейчас все удалось урегулировать. Он не хочет вдаваться в подробности, но уверяет — все нормально. В таком же статусе как Даниелян в Петербурге в Казани были белорусы. Спортсмены Шредингера — вроде бы есть, а вроде и нет. Федерация фигурного катания России их до «Гран-при» допустила, однако вне конкурса, чтобы иностранцы не претендовали на большой призовой фонд. Обидно, но как отметила Виктория Сафонова лучше выступать так, чем никак вообще.

В танцах и парах жаркая борьба за лидерство

Кроме Сафоновой был у соседей и свой одиночник, а также одна пара. Что спасло турнир, иначе участников не набралось бы даже на одну разминку. И все равно официально только три дуэта, так что переживать за попадание на пьедестал никому из наших не стоит. Вспоминаем «Кто хочет стать миллионером» — барьер в несгораемые 200 тысяч за «бронзу» уже все прошли. Однако никто не хочет отказываться и от шанса забрать 500. Евгения Тарасова и Владимир Морозов уже в Москве всем доказали, что умеют удивлять со знаком минус. Не смогли выдать чистый прокат они и сегодня, несмотря на то что Тарасова выступала дома в родном Дворце спорта. Но рассчитывать на помощь от судей не стоило, ведь в двух парах конкурентах также партнерши из Казани.

«Мы очень рады, что в Казани школа такая, что дети вырастают и выходят на взрослый уровень на большие соревнования. Очень здорово», — отметила Тарасова. Ожидаемо она говорила о теплых эмоциях от возращения домой и Ясмина Кадырова и Юлия Артемьева. Между ними разрыв меньше трех баллов — так что вся борьба впереди. Как и в танцах на льду. Дэвид Нарижный, который теперь катается с Аннабель Морозов пытался играть в дипломатию и сказал, что ему не важно, как выступает Елизавета Шанаева с Павлом Дроздом. Они не общаются и даже глазами не переглядывались — у него своя жизнь. Шанаева в свою очередь честно признала, личные счеты к бывшему партнеру есть. «Завтра мы постараемся за все отыграться», — обещает Шанаева. У них очень интересный произвольный танец, так что фаворит и правда не очевиден.