«В следующих сезонах мне будет легче». Оптимизм Валиевой после второго места в Санкт-Петербурге

Аделия Петросян, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева — об узнаваемости на улице, болельщиках и прошедшем сезоне.

Соревнования одиночниц в нынешнем сезоне завершились финалом «Гран-при России». Золото получила Аделия Петросян, которой могло бы и не быть в Петербурге — она попала сюда решением тренерского совета, пропустив один из этапов. Серебро и бронза, как и на чемпионате России, ушли Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой. После окончания соревнования девушки довольно непринужденно пообщались с журналистами и рассказали об эмоциях после турнира, желаниях сразу после выступления и ближайших планах.

Аделия Петросян: «Не останавливала подготовку к финалу «Гран-при»

На чемпионате России Аделия Петросян в тройку призеров не попала, золото взяла Софья Акатьева. В финале «Гран-при» Соня осталась четвертой, а вот Аделия смогла победить. Фигуристка осталась довольна:

— Я довольна результатом, немного расстроилась из-за акселя, но буду работать над этим. Я думала о произвольной, она закончилась, но я пока еще мыслями там. Пока хочу хорошо провести выходной. Я не останавливала подготовку к финалу «Гран-при», в любой момент могло прийти сообщение. Я поддерживала форму, накатывала программу. Все шло своим чередом, я получила приглашение и продолжила с новыми силами готовиться к финалу.

И самая милая часть от Аделии — о влиянии Камилы Валиевой и Лизы Туктамышевй на фигурное катание:

— Спасибо Камиле Валиевой, что она продвигает наш спорт в лучшую сторону, так же как и Елизавета Туктамышева. 15 чемпионатов России — столько же, сколько мне лет. Я рада, что я могу соревноваться, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и могу на них ориентироваться, продолжать быть лучше.

Аделия Петросян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Камила Валиева: «По окончании сезона довольна собой»

Камила снова вторая. На этот раз до первого места не хватило немного большего количества баллов, но и ошибалась Валиева больше.

Главный вопрос — о допинговом деле. Камила не стала говорить, будет ли лично участвовать в заседании CAS, которое должно пройти через некоторое время. Зато рассказала, что ей было сложно выступать в Санкт-Петербурге, и вспомнила об олимпийском сезоне:

— После чемпионата России-2022 небольшой ком присутствовал, сложнее было здесь выступать морально, все время вспоминала какие-то отрывки событий, но я рада, что я здесь, продолжаю радовать зрителей. Рада, что сделала два тулупа, не хватило немного «физики». Теперь — отдых и подготовка к новому сезону.

Я бы хотела сказать, что по окончании сезона довольна собой, в большей степени. Я выросла, много чего происходило в моей жизни. То, что произошло там (на Олимпиаде. - Прим. «СЭ»), меня окончательно укрепило. Я в один момент резко стала взрослой. Благодаря поддержке тренеров, родных, многих людей, которых я встречаю, благодаря им я остаюсь такой стойкой. Не могу сказать, что в этот сезон я улучшилась. Невозможно идти только вверх, в какой-то момент будет спад, это подстегивает работать. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого.

Я хотела бы сказать... Это будет странно... Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Елизавета Туктамышева: «Желание одно — выдохнуть и отдохнуть»

Лиза снова третья — сезон она явно может занести себе в актив: два золота на этапах, две бронзы с чемпионата России и финала «Гран-при». Еще будет участие в турнире по шоу-программам и отдельные шоу в разных городах России.

— Я довольна своим выступлением — и сезоном, и тем, как провела серию «Гран-при», чемпионат России, финал. Я рада, что смогла поставить жирную точку в сезоне в своем родном «Юбилейном» с такой классной поддержкой. Только положительные эмоции от этого старта и сезона.

У меня желание одно — выдохнуть, сделать отдых. Я жду конца сезона, чтобы это случилось. Сейчас начинаются шоу, нужно готовиться к шоу-программам. Нам пока нельзя разглашать, что будет на шоу-программах. Есть желание сходить в спа, отдохнуть, расслабиться. Съесть бургер? Захочу бургер — съем бургер.

Туктамышева немного намекнула на тему выступления на турнире по шоу-программам — комичного номера не стоит ждать:

— Было бы интересно сделать какой-то номер под водой? Фигурное катание — спорт, шоу остаются на втором плане, это как следствие хороших выступлений. Что касается выступления под водой, то я бы выглядела как смешной толстый человечек, «Я водяной, я водяной!». Хочу в жизнь воплотить какой-то комичный образ. Но в шоу-программах будет другое. Нужно много работать, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. Хочется сделать комичный и смешной образ, который будет радовать. Это одна из идей, которые я хочу воплотить в жизнь.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О поддержке болельщиков

Девушки тепло рассказали о том, как их поддерживают фанаты.

Лиза: — Любого спортсмена поддержка мотивирует и воодушевляет. Как негативные комментарии, так и позитивные сказываются. Те прекрасные слова, которые мы читаем в интернете, помогают. Эти моменты помогают двигаться дальше и не опускать руки. Когда ты знаешь, что за тебя болеет много человек, то будешь более ответственно относиться к своему делу. Ты сам начинаешь верить в себя, читая о том, что столько людей верят в тебя. Не надо недооценивать ту любовь, которую мы получаем от болельщиков.

Камила: — Это приятно, что столько людей собираются в разных городах — Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Казань. Если честно, они мне как вторая семья. С болельщиками встречаемся после стартов, они так поддерживают. Им неважно, что ты делаешь, главное — продолжать кататься и продолжать радоваться. Хотелось бы от спортсменов сказать огромное спасибо, благодаря вам наш вид спорта развивается.

Аделия: — Когда в конце прокатов просят дать автографы, люди окружают тебя, и внутри тебя даже немного разрывает на части. Ты не успеваешь, но это так приятно, что от тебя ждут отдачу, и ты наполняешься энергией. Зрители помогают продолжать программу, если что-то не получилось.

Болельщики Камилы Валиевой на финале Гран-при. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О том, узнают ли девушек на улице

Камила: — Часто ли узнают на улицах? Очень редко. Только знающие люди иногда могут заметить, узнать в тот момент, когда распущены волосы, когда не накрашена.

Аделия: — Узнают ли на улицах? Люди в принципе не понимают, насколько я маленькая, и каждый раз удивляются: «Да ладно?» (Смеется.)

Лиза: — У меня примерно такая же ситуация. (Смеется.) В Питере меня узнают довольно часто — в ресторанах, других местах. Чаще стали узнавать в последние два три года.

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