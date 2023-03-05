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Гран-при России

Сегодня, 18:45

«В следующих сезонах мне будет легче». Оптимизм Валиевой после второго места в Санкт-Петербурге

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Болельщики Камилы Валиевой на финале Гран-при.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Аделия Петросян, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева — об узнаваемости на улице, болельщиках и прошедшем сезоне.

Соревнования одиночниц в нынешнем сезоне завершились финалом «Гран-при России». Золото получила Аделия Петросян, которой могло бы и не быть в Петербурге — она попала сюда решением тренерского совета, пропустив один из этапов. Серебро и бронза, как и на чемпионате России, ушли Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой. После окончания соревнования девушки довольно непринужденно пообщались с журналистами и рассказали об эмоциях после турнира, желаниях сразу после выступления и ближайших планах.

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Аделия Петросян: «Не останавливала подготовку к финалу «Гран-при»

На чемпионате России Аделия Петросян в тройку призеров не попала, золото взяла Софья Акатьева. В финале «Гран-при» Соня осталась четвертой, а вот Аделия смогла победить. Фигуристка осталась довольна:

— Я довольна результатом, немного расстроилась из-за акселя, но буду работать над этим. Я думала о произвольной, она закончилась, но я пока еще мыслями там. Пока хочу хорошо провести выходной. Я не останавливала подготовку к финалу «Гран-при», в любой момент могло прийти сообщение. Я поддерживала форму, накатывала программу. Все шло своим чередом, я получила приглашение и продолжила с новыми силами готовиться к финалу.

И самая милая часть от Аделии — о влиянии Камилы Валиевой и Лизы Туктамышевй на фигурное катание:

— Спасибо Камиле Валиевой, что она продвигает наш спорт в лучшую сторону, так же как и Елизавета Туктамышева. 15 чемпионатов России — столько же, сколько мне лет. Я рада, что я могу соревноваться, разговаривать с такими спортсменками, которыми я восхищаюсь и могу на них ориентироваться, продолжать быть лучше.

Аделия Петросян.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Камила Валиева: «По окончании сезона довольна собой»

Камила снова вторая. На этот раз до первого места не хватило немного большего количества баллов, но и ошибалась Валиева больше.

Главный вопрос — о допинговом деле. Камила не стала говорить, будет ли лично участвовать в заседании CAS, которое должно пройти через некоторое время. Зато рассказала, что ей было сложно выступать в Санкт-Петербурге, и вспомнила об олимпийском сезоне:

— После чемпионата России-2022 небольшой ком присутствовал, сложнее было здесь выступать морально, все время вспоминала какие-то отрывки событий, но я рада, что я здесь, продолжаю радовать зрителей. Рада, что сделала два тулупа, не хватило немного «физики». Теперь — отдых и подготовка к новому сезону.

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Я бы хотела сказать, что по окончании сезона довольна собой, в большей степени. Я выросла, много чего происходило в моей жизни. То, что произошло там (на Олимпиаде. - Прим. «СЭ»), меня окончательно укрепило. Я в один момент резко стала взрослой. Благодаря поддержке тренеров, родных, многих людей, которых я встречаю, благодаря им я остаюсь такой стойкой. Не могу сказать, что в этот сезон я улучшилась. Невозможно идти только вверх, в какой-то момент будет спад, это подстегивает работать. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого.

Я хотела бы сказать... Это будет странно... Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе.

Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Елизавета Туктамышева: «Желание одно — выдохнуть и отдохнуть»

Лиза снова третья — сезон она явно может занести себе в актив: два золота на этапах, две бронзы с чемпионата России и финала «Гран-при». Еще будет участие в турнире по шоу-программам и отдельные шоу в разных городах России.

— Я довольна своим выступлением — и сезоном, и тем, как провела серию «Гран-при», чемпионат России, финал. Я рада, что смогла поставить жирную точку в сезоне в своем родном «Юбилейном» с такой классной поддержкой. Только положительные эмоции от этого старта и сезона.

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У меня желание одно — выдохнуть, сделать отдых. Я жду конца сезона, чтобы это случилось. Сейчас начинаются шоу, нужно готовиться к шоу-программам. Нам пока нельзя разглашать, что будет на шоу-программах. Есть желание сходить в спа, отдохнуть, расслабиться. Съесть бургер? Захочу бургер — съем бургер.

Туктамышева немного намекнула на тему выступления на турнире по шоу-программам — комичного номера не стоит ждать:

— Было бы интересно сделать какой-то номер под водой? Фигурное катание — спорт, шоу остаются на втором плане, это как следствие хороших выступлений. Что касается выступления под водой, то я бы выглядела как смешной толстый человечек, «Я водяной, я водяной!». Хочу в жизнь воплотить какой-то комичный образ. Но в шоу-программах будет другое. Нужно много работать, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. Хочется сделать комичный и смешной образ, который будет радовать. Это одна из идей, которые я хочу воплотить в жизнь.

Елизавета Туктамышева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О поддержке болельщиков

Девушки тепло рассказали о том, как их поддерживают фанаты.

Лиза: — Любого спортсмена поддержка мотивирует и воодушевляет. Как негативные комментарии, так и позитивные сказываются. Те прекрасные слова, которые мы читаем в интернете, помогают. Эти моменты помогают двигаться дальше и не опускать руки. Когда ты знаешь, что за тебя болеет много человек, то будешь более ответственно относиться к своему делу. Ты сам начинаешь верить в себя, читая о том, что столько людей верят в тебя. Не надо недооценивать ту любовь, которую мы получаем от болельщиков.

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Камила: — Это приятно, что столько людей собираются в разных городах — Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Казань. Если честно, они мне как вторая семья. С болельщиками встречаемся после стартов, они так поддерживают. Им неважно, что ты делаешь, главное — продолжать кататься и продолжать радоваться. Хотелось бы от спортсменов сказать огромное спасибо, благодаря вам наш вид спорта развивается.

Аделия: — Когда в конце прокатов просят дать автографы, люди окружают тебя, и внутри тебя даже немного разрывает на части. Ты не успеваешь, но это так приятно, что от тебя ждут отдачу, и ты наполняешься энергией. Зрители помогают продолжать программу, если что-то не получилось.

Болельщики Камилы Валиевой на финале Гран-при.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О том, узнают ли девушек на улице

Камила: — Часто ли узнают на улицах? Очень редко. Только знающие люди иногда могут заметить, узнать в тот момент, когда распущены волосы, когда не накрашена.

Аделия: — Узнают ли на улицах? Люди в принципе не понимают, насколько я маленькая, и каждый раз удивляются: «Да ладно?» (Смеется.)

Лиза: — У меня примерно такая же ситуация. (Смеется.) В Питере меня узнают довольно часто — в ресторанах, других местах. Чаще стали узнавать в последние два три года.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
Аделия Петросян
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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