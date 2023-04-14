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Сегодня, 21:30

Валиева: «На соревнованиях очень важна публика. Как на тебя реагирует»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

— На сколько непривычно катать номер с такими одиночницами?

— Нормально. Наоборот это интересно. Прокатать с такими именитыми спортсменками.

— Песня с таким мощным посылом. Вы с ним согласны?

— Миром правят женщины, девушки. Наверно, не знаю. Это неоднозначный вопрос. Давайте не будем на него отвечать.

— Ну вы хотите править миром?

— Опять таки. Опустим этот момент.

— Я видела в социальный сетях, что ты позвала Дину и Арину Авериных на шоу, Аня Попова. Они успели рассказать как им шоу?

— Арина с Диной попросили билеты. Я согласись им дать, конечно. И вроде им как все понравилось. Но после соревнований мы так и не встретились, к сожалению.

— Дина рассказывала что восхищается «Болеро», показывала движения оттуда. Ты не собираешься сходить на соревнования или шоу с участием гимнасток?

— Я бы с удовольствием. Но у нас пока плотный график. И если это будет совпадать с графиком, то почему бы нет?

— Максим Траньков предлагал устроить челлендж со зрителями и станцевать Уэнсдэй.

— Да, мы вчера пытались. Почему-то сегодня не получилось. Я смотрела на Максима. Он не подавал никаких знаков. Ну ладно. Мне кажется, это круто, если еще и зрители будут принимать в этом участие. Это обратная связь.

— На сколько важна поддержка зрителей для фигуристов?

— На соревнованиях — это очень важно. Как на тебя реагирует публика. Здесь на шоу тепло принимаю всех. И это невероятно приятно, что зрители приходят, поддерживают. Не только на соревнования, но и на шоу.

Фигурное катание
Камила Валиева
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