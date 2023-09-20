Клинический психолог: «У Костомарова синдром затяжной депрессии, на улучшение состояния уйдет вся жизнь»

Клинический психолог Татьяна Маремпольская прокомментировала интервью олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова на телеканале НТВ в программе «Секрет на миллион».

«На шоу у Леры Кудрявцевой мы увидели совсем другого Костомарова. У таких людей есть синдром затяжной депрессии, которая каждый день напоминает о себе. Он борется, но видно, что тяжесть депрессивного состояния присутствует все еще в сильной форме. Сложно сказать, когда это закончиться, но, скорее всего, на улучшение состояния уйдет вся жизнь. Со временем будет легче, но это уже совсем другой уровень психологической неустойчивости. Но самое страшное он уже пережил, сейчас только нужно восстанавливаться», — приводит слова Маремпольской Sport24.

Ранее вышла первая часть интервью Костомарова, в которой он рассказал о своей частной жизни и спортивной карьере. О проблемах со здоровьем 46-летний фигурист намерен подробно рассказать во второй части, которая выйдет на этой неделе

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.