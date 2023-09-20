Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:25

Клинический психолог: «У Костомарова синдром затяжной депрессии, на улучшение состояния уйдет вся жизнь»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Клинический психолог Татьяна Маремпольская прокомментировала интервью олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова на телеканале НТВ в программе «Секрет на миллион».

«На шоу у Леры Кудрявцевой мы увидели совсем другого Костомарова. У таких людей есть синдром затяжной депрессии, которая каждый день напоминает о себе. Он борется, но видно, что тяжесть депрессивного состояния присутствует все еще в сильной форме. Сложно сказать, когда это закончиться, но, скорее всего, на улучшение состояния уйдет вся жизнь. Со временем будет легче, но это уже совсем другой уровень психологической неустойчивости. Но самое страшное он уже пережил, сейчас только нужно восстанавливаться», — приводит слова Маремпольской Sport24.

Ранее вышла первая часть интервью Костомарова, в которой он рассказал о своей частной жизни и спортивной карьере. О проблемах со здоровьем 46-летний фигурист намерен подробно рассказать во второй части, которая выйдет на этой неделе

Лера Кудрявцева и&nbsp;Роман Костомаров в&nbsp;программе &laquo;Секрет на&nbsp;миллион&raquo;. «Это теперь навсегда, какие бы протезы ни ставили». Костомаров дал первое интервью после операции

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Роман Костомаров
1
0
Читайте также
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова показала танцы с сестрой Сабиной в стиле R'n'B