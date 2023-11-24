Костомаров сообщил, что 17 декабря выйдет на лед на коньках

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что 17 декабря выйдет на лед на коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха. Гала-концерт состоится в Москве.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

«Первое время думал: для чего я выжил?» Мотивационная речь Романа Костомарова