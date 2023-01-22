Партнерша Зининой по команде рассказала о реакции на травму во время Кубка Первого канала

Российская фигуристка Елизавета Шанаева рассказала о своих эмоциях после падения Анастасии Зининой во время проката короткой программы на Кубке Первого канала.

— Конечно, мы за нее испугались. Когда она не вставала, мы хотели ринуться туда, но потом поняли, что нам нельзя это делать. Звали доктора. Мы сразу ей написали слова поддержи. Переживаем за нее и желаем ей здоровья.

Мы еще вчера узнали, что с ней. Ушиб сильный, я прекрасно понимаю ее как спортсменка. В Ксению мы верим, желаем ей успеха и удачи, будем ее поддерживать, — сказала Шанаева.

21 января Зинина упала при исполнении тройного лутца в короткой программе и не смогла покинуть лед самостоятельно. На данный момент девушка в больнице.