Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:59

Слушания по делу Валиевой в CAS отложены и продолжатся 9 и 10 ноября

Ана Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложены и продолжатся 9 и 10 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

На слущаниях, которые проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне, коллегия арбитров заслушала показания РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU), ВАДА, Валиевой и экспертов. В итоге было принято решение подготовить дополнительную документацию для рассмотрения сторон, это и стало причиной переноса слушаний на новые даты.

Ранее РИА Новости сообщало, что информирование Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с процессуальным нарушением.

Допинг-проба 17-летнй фигуристки, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на котором Валиева в составе сборной России завоевала золотую медаль.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
9
Читайте также
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Широков — о решении УЕФА по допуску сборной России U17: «У меня двоякое впечатление»
Мамиашвили призвал разрешить россиянам поехать на Олимпиаду на условиях МОК
Сергей Широков: «По-человечески жалко ребят, которые не могут играть на чемпионатах мира»
Россия атакует Баха. Президент МОК вызывает гнев на самых разных уровнях
«Золотую сотню» спортсменов хотят деньгами удержать в стране. Но так это не работает
Митрофанов — о возвращении сборной России U-17: «Это свидетельствует об изменении позиции руководства УЕФА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шветский уведомил суд Москвы об отсутствии у него дисквалификации за допинг

Почетный президент ISU — о переносе слушания дела Валиевой: «Все так долго. Это скажется на Камиле»