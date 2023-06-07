Совет ISU обсудит вопрос допуска россиян на турниры

Сегодня, 16:00
Член исполкома Международного союза конькобежцев Александр Кибалко заявил, что совет ISU, скорее всего, обсудит вопрос допуска российских спортсменов на турниры.
«Как избранный от России год назад член совета, я буду на заседании в Будапеште в качестве одного из шести представителей конькобежного спорта и шорт-трека. Вопрос о допуске россиян, скорее всего, станет одним из пунктов повестки», — приводит ТАСС слова Кибалко.
Заседание совета ISU состоится с 9 по 11 июня.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации. Весной 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к соревнованиям в нейтральном статусе.