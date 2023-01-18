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Фигурное катание

Сегодня, 15:28

Тарасова — о решении ISU не проводить этап «Гран-При» в России: «Наказывают людей, которые любят фигурное катание»

Тарасова высказалась о решении ISU лишить Россию права проведения этапа «Гран-при» в сезоне-2023/24
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о решении ISU лишить Россию права проведения этапа «Гран-при» в сезоне-2023/24.

«Не будут проводить — и бог с ними! Главное, чтобы наши спортсмены участвовали. Они таким образом наказывают страну и людей, которые живут в этой стране и любят фигурное катание. Наши болельщики заполняли трибуны до конца, а теперь они будут наказаны», — сказала Тарасова «СЭ».

Данное решение было принято советом ISU, заседание которого состоялось 16 января.

В апреле 2022 года ISU отменил российский этап серии «Гран-при» сезона-2022/23, который был запланирован на 25-27 ноября 2022 года.
Российские и белорусские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте прошлого года.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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