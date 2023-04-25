Железняков — о словах Косторной про тренировки у Тутберидзе: «Некрасиво плевать в колодец, из которого когда-то пил»

Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков прокомментировал слова фигуристки Алены Косторной о том, что тренерский подход Этери Тутберидзе похож на «конвейер» для достижения высоких результатов.

«Возможно, Алена затаила какую-то обиду на тренерский штаб. Но винить нужно исключительно себя. Те девочки, которые хотели добиться высоких результатов, сделали это, добились. Большой спорт — это не про целовашки и обнимашки, а про большой труд. Если человек не смог найти себя и выдержать эту тяжесть большого спорта, то не стоит искать виноватых, нужно задуматься о себе. И плевать в колодец, из которого когда-то ты пил, мягко говоря, некрасиво. Каждому ребенку, каждому подростку надо угодить, что-то решить, поставить программу. Они могут обижаться, если им покажется, что ты им не уделяешь должного внимания. Алена это поймет только тогда, когда начнет сама тренировать», — цитирует Железнякова Sport24.

Косторная стала чемпионкой Европы 2020 года, занимаясь в группе Тутберидзе. На данный момент 19-летняя фигуристка выступает в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.