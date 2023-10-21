Плющенко спасает нерукопожатного фигуриста. Зачем Евгению скандальный танцор Ангелопол?

Евгений вновь бросает вызов.

Не так давно в российском фигурном катании неофициально появилась каста неприкасаемых. По крайней мере в нее записали Валерия Ангелопола — танцора, который при сложных сомнительных обстоятельствах расстался со своей предыдущей партнершей Василисой Кагановской. Из соображений солидарности с Кагановской и бывшим тренером Валерия Анжеликой Крыловой другие российские специалисты не спешили принимать Ангелопола в свои группы. Но есть такой тренер, которой ориентируется только на себя, — это Евгений Плющенко. Правда, зачем «Ангелам Плющенко» танцор с такой репутацией, если раньше в академии вообще не занимались танцами на льду?

Второй шанс для скандального фигуриста

В субботу утром Валерий Ангелопол вновь напомнил о себе. «I'm going back to ice» (Я возвращаюсь на лед), — написал он в своем Telegram-канале. Не прошло и пары часов, как на публикацию Ангелопола отреагировали медиа. Сначала «Р-Спорт», а затем и ТАСС поочередно сообщили, что Валерий будет теперь тренироваться в «Ангелах Плющенко». Собеседник ТАСС уточняет, что тренировки Ангелопол еще не начал, но двукратный олимпийский чемпион ждет победителя финала Кубка России у себя на катке в ближайшее время. Подобный исход как удивляет, так и выглядит логичным. С одной стороны, трудно понять, зачем Евгению Плющенко фигурист, которого никто у себя видеть не хочет? Да еще из дисциплины, которой раньше академия не занималась. Танцы на льду — это даже не парное катание. Совсем другой мир, в которым сложно даже Этери Тутберидзе.

Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Этери Георгиевна отдала свою дочь Диану Дэвис другим специалистам, а Плющенко готов войти в незнакомую для себя воду ради эксцентричного молодого человека. Но, с другой стороны, если кто в российском фигурном катании и мог бросить всем вызов и взять Ангелопола — то только Евгений Плющенко. Для него не существует барьеров и непоколебимых авторитетов. Он пришел в тренерский цех сломать привычные правила, и в рамках этой стратегии действует вполне логично. Тем более что с эмоциональной точки зрения поведение Валерия ему наверняка где-то даже импонирует. А специалиста по танцам Плющенко наверняка найдет или привлечет к этой работе кого-то из текущих сотрудников академии. Благо штат у катка в Горки-10 значительный. И если проект «Ангелов Плющенко» — один большой эксперимент, чего бы его и не расширить?

Для Арины Ушаковой Валерий — последний шанс

Другой вопрос, который сразу же возникает: в каком дуэте Ангелопол будет тренироваться? Первое время для поддержания формы можно, конечно, кататься и одному, такое с танцорами случается. Но вот на длительную перспективу так работать не получится — нужна партнерша. Первоначальный вариант с Полиной Усовой очевидным образом не сработал. 16-летняя Усова, несмотря на чувства к Валерию, предпочла остаться в спортивном плане со своим текущим партнером Михаилом Антоновым. Так что искать Ангелополу нужно на рынке «свободных агенток». И тут два момента. Очередь к нему выстраиваться не будет — памятуя, как он обошелся с Василисой. В то же время вакантных партнерш достаточно, в то время как сильных парней немного. Так что желающие рискнуть наверняка найдутся.

Арина Ушакова и Максим Некрасов. Фото Global Look Press

И, судя по всему, уже нашлись. Источник ТАСС утверждает, что вероятная партнерша Ангелопола — Арина Ушакова. Окончательного решения она еще не приняла, но по крайней мере готова попробовать. Когда Валерия спросили о достоверности этой информации, фигурист ответил в своем стиле. «Лед замороженный, партнерша прекрасная», — приводит его слова портал matchtv.ru. Так или иначе, Ушакова едва ли не лучший вариант из возможных. Ее дуэт с Максимом Некрасовым считался перспективным, но, как и многие сильные юниорские дуэты в России, не пережил перехода во взрослый спорт. Причины мы до сих пор не знаем, так как Арина хранит молчание, а Максим заявил, что Ушакова в какой-то момент перестала приходить на тренировки. Весь прошлый год она просидела без спорта, так что, видимо, Ангелопол для нее — последняя соломинка зацепиться за фигурное катание.

И это единственный шанс пары — выйти и доказать, что их рано списали. Вопреки всем обстоятельствам, которые явно против — школа без танцевального опыта, год простоя у партнерши, сложный характер партнера... Но если они и правда любят дело, которым живут, то можно все это преодолеть. Таланта у них хватит, так что сейчас требуется только лишь желание. Желание пахать. Ведь наивно ожидать, что после негласной «отмены» судьи будут преисполнены энтузиазмом к новому дуэту. В танцах на льду в принципе мало объективности и многое решается кулуарно. Так что если новый дуэт хочет побеждать, то ему придется быть не просто лучше всех. А лучше на голову, если не на две.