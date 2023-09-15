Валиева — больше не фаворит, а Туктамышева думает об уходе? Опрос журналистов

Чего ждут от сезона-2023/24 представители СМИ.

Контрольными прокатами сборной России в «Мегаспорте» 16 сентября официально стартует новый сезон в российском фигурном катании. Он уже второй по счету без международных соревнований — но сверху долетают оптимистичные флюиды, мол, до возвращения наших уже недалеко. Во всяком случае, с каждым днем оно неизбежно становится ближе — как цинично говорил Козьма Прутков, «первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти». Тут, правда, речь как раз о воскрешении нашего спорта.

И действительно, возвращения на международную арену ждут все — но и в российском сезоне немало интриг. Перед его стартом «СЭ» опросил самых известных и активных журналистов, пишущих о фигурном катании и регулярно ездящих на соревнования. Мы задали 20 корреспондентам и обозревателям десяток вопросов о предстоящем сезоне. Звучали они так:

1. Чего вы больше всего ждете от сезона?

2. За кого вы сильнее всего болеете в этом сезоне?

3. За кого вы сильнее всего опасаетесь в этом сезоне? (Кто может стать потенциальным разочарованием?)

4. Кто станет открытием сезона?

5. Какой вид вам наиболее интересен в этом сезоне?

6. Интересен ли вам международный сезон в отсутствие спортсменов из России?

7. За каким тренером вы будете пристальнее всего следить?

8. Кто, по-вашему, возьмет медали на чемпионате России?

9. Ваше главное пожелание к сезону?

Анкету можете пройти и вы по этой ссылке. Нам интересно узнать мнение широких народных масс.

Ниже — сводные поименные таблицы по каждому из вопросов. Текстом же мы подчеркнем основные тенденции.

Главное ожидание

Вне конкуренции ответ «возвращение на международную арену» и его итерации. Его ждут гораздо менее терпеливо, чем в прошлом году, когда еще не было рекомендаций МОК к возвращению. Теперь отсидеться долго не получится.

Но и все понимают, что несмотря на разговоры о том, что наши турниры и фигуристы не имеют аналогов в мире, для российских сборников жизненно важно вернуться в мировую обойму. Новые форматы вроде прыжкового чемпионата и шоу-программ понравились всем, но, к сожалению, привычный международный «Гран-при» ими не заменишь. Что не значит, что их нужно отменять после возвращения в ISU.

Интерес к видам и зарубежью

По международным соревнованиям без россиян мнения российских журналистов разделились примерно пополам. А вот среди видов соревнований чуть ли не впервые непонятные и обделенные вниманием танцы практически догнали женщин и мужчин. Своими скандалами и множеством переходов они отлично подготовили к сезону. «Дом-2» вернулся на российские телеэкраны — вот таким образом. Как справится Александр Жулин с «толпой» звезд у себя в команде? Что придумают Морозов и Еременко? Куда подастся Валерий Ангелопол и получится ли у Василисы Кагановской с Максимом Некрасовым? Смотрите с 16 сентября!

Главные симпатии

Тут мнения разделились абсолютно произвольно. Но интересно, что чаще всего в номинации звучала Камила Валиева — иногда вторым, а не первым выбором, но, к сожалению, выбрать можно было только кого-то определенного. Один из коллег, как видите, отдельно прописал, что болеет за дедушку Камилы и его версию в CAS. Рассмотрение дела — одно из главных событий сезона.

Главное открытие

Мнения разделились практически поровну, но есть лидер — квадистка Плющенко Вероника Жилина, в этом году переходящая во взрослые. Также верят в пару Собинина/Ходыкин, юниорку Базылюк и многообещающих танцоров Морозов/Еременко. Дуэт Кагановская/Чиризано паре человек срочно пришлось править, но Василиса все равно попала в список.

Главное опасение/разочарование

Опасение и разочарование — две разные эмоции, но суть понятна: когда есть голосование за нечто положительное, для баланса нужно понять, от кого мы ждем отрицательных эмоций. Среди главных опасений, что интересно, два — будущее Александры Бойковой и Дмитрия Козловского после перехода в команду Этери Тутберидзе и мотивация Елизаветы Туктамышевой. Не все верят, что она сумеет заставить себя соревноваться дальше.

Самый интересный тренер

В номинации «тренер, за которым будут пристальнее всего следить», в одну калитку победила Софья Федченко. Тоже симптоматично — именно она тренирует Алину Горбачеву, которая сбежала от наставницы в конце августа. После дня скитаний по Москве ее вернули тренеру, и она записывала видео, в которых извинилась за содеянное, говорила, как у нее все хорошо, и шутила про своих «гестапо-тренеров». Судя по всему, не все считают историю завершенной.

Медалисты

Чтобы определить фаворитов нынешнего сезона, уместно сделать некую медальную таблицу исходя из прогнозов журналистов. Мы просили назвать тройки в каждом из видов. Конечно, до контрольных прокатов это чистая угадайка, но возможно, в таблице ниже есть правильные варианты.

Итак, у мужчин явным фаворитом считается Петр Гуменник, у которого 14 побед при 20 голосующих. У женщин мнения разделились — 8 золотых — у Петросян, 8 — у Акатьевой, 3 — у Валиевой (неизвестно еще, будет ли она выступать), 1 — у Муравьевой. У пар неоспоримые фавориты Мишина/Галлямов — играет скепсис в отношении перехода их главных конкурентов (14-6 по первым местам в прогнозах). Наконец, в танцах тройки очень пестрые, но чистые фавориты сезона — Степанова/Букин (15 раз их выбирали первыми).

Главное пожелание

Пожелание далеко не всегда совпадает с ожиданиями. Поэтому в этом вопросе журналисты говорили скорее о некоем (вряд ли достижимом) идеале. Ну разве реально, чтобы всем желающим давали релизы на уход из сборной? Или чтобы в танцах перестали расходиться пары? Наверное, самая реально исполнимая мечта из ниже перечисленного — еда в пресс-центрах. Но это наш журналистский междусобойчик, который вряд ли вас интересует. Что нужно нам всем — больше открытости и доверия в новом сезоне, больше нестандартных событий, когда спорт в стране, мягко говоря, не на подъеме. Этот опрос в том числе про это.

А чего ждете от предстоящего сезона вы?