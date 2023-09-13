Выступление Валиевой и вопросы по снятиям. Пять интриг контрольных прокатов фигуристов в Москве

Чего ждать от первого старта взрослых в «Мегаспорте» 16-17 сентября.

Участники контрольных прокатов

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Алена Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Игорь Еременко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Изначально контрольные прокаты сборной России — мероприятие, нужное самим фигуристам и федерации, чтобы проверить готовность к сезону. Но когда оказалось, что на него можно продавать билеты по 3-5 тысяч рублей, оно стало нужным и зрителям - прокаты открыли для публики, и теперь она тоже проверяет готовность и делает это даже громче, чем эксперты. Чего ожидать от первого взрослого старта во втором изоляционном сезоне?

Интрига 1. Постарается ли кто-нибудь выделиться?

Первоначальная цель прокатов — проверить программы сборников, насколько они уместны, хореографически наполнены и так далее. Международных соревнований для россиян пока нет, хотя Бетина Попова в последнем эфире на YouTube-канале «Кваксель» многозначительно сказала, что грядет оттепель.

Тем не менее пока россиян не пускают за рубеж (а всех так и не пустят) — время экспериментировать и показывать новое. Будет ли это делать, к примеру, группа Тутберидзе и ее хореограф Даниил Глейхенгауз, которого нередко обвиняют в идентичности, пусть и прекрасно подготовленных технически, программ? Идентичности вплоть до отдельных движений. Впрочем, это касается всех видов кроме, возможно, мужского одиночного катания, которое в последние пару лет явно выделяется. Юниорские программы на этом фоне приятно удивили — на первенстве Москвы была и разнообразная музыка от «Короля и Шута» до рок-н-ролла 1950-х, и разные фишки вроде финальных поз в шпагате (как раз от ученицы «Хрустального» Елизаветы Андреевой) и необычных стартовых шагов.

Интрига 2. Все ли одиночницы выйдут в сезон?

Даже присутствие на прокатах не значит участие в сезоне — прошлогодний пример Павлюченко/Ходыкина тому доказательство. На этот раз имеет смысл беспокоиться об одиночницах в первую очередь. Уже понятно, что мы с вероятностью 99 процентов не увидим Трусову и Щербакову, включенных в резервный состав сборной (на ставке, между прочим). По нашей информации, в списках участников тренировок есть все участники прокатов, за исключением, разумеется, Кагановской/Ангелопола. Однако под вопросом из 12 девушек-участниц минимум три.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первая — Камила Валиева. В конце сентября в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) состоятся слушания по ее делу. Вердикт судей совершенно не очевиден. Но недавно, когда у Камилы спросили о будущем, она ответила так: «Далеко не загадываю, живу сегодняшним днем, готовлюсь к прокатам, восстанавливаюсь и тренируюсь». Подобные аккуратные формулировки могут ничего не значить и быть обычным дипломатичным способом отшить журналистов — а могут быть артподготовкой к приостановке карьеры. В форме «хрустальные» пока и правда неидеальной — источники говорят, что с четверными проблемы у всех взрослых. Но сентябрь не пора квадов, они растут ближе к заморозкам.

Вторая — Елизавета Туктамышева. О ее активности в постановке программ известно очень мало, видео почти нет. По нашей информации, после отстранения российских спортсменов она не раз задумывалась о завершении карьеры — и Лизу можно понять. Совершенно не удивлюсь, если она выступит на прокатах, но на соревнования не выйдет. Может, в итоге заставит себя и созависимые отношения со спортом продолжатся. Она в том состоянии и статусе, когда вольна сама принимать решения.

Третья — человек, которому многие отказывают в свободе принимать решения, Алина Горбачева. После того, как ее де-факто назначили виноватой в истории с бегством, давление вряд ли спало. И тут уже, наоборот, так ли нужно Алине выходить на прокаты? Не лучше ли взять паузу до конца октября, когда начинаются этапы «Гран-при»? Вопрос к ее ментальному здоровью, и хочется надеяться, что уж теперь-то она имеет право сама решать, что ей на данный момент полезнее.

Интрига 3. Что будет в танцах?

Непосредственно спортивных интриг на прокатах тоже гора — от дебюта Бойковой/Козловского с командой Тутберидзе до выхода во взрослые Жилиной и Садковой и конкуренции мужчин.

Но самым интересным видом будут танцы. Почему? Из 10 пар сразу несколько новых или вернувшихся. Хавронина/Нарижный — образовавшаяся после распада двух других. Морозов/Еременко — по именам очень громко, хоть уши затыкай. Шевченко/Ежлов — одна вернулась из тренерства после разгромного интервью про судейство и абьюз, другой перешел из акробатики. Степанова/Букин вернутся после родов партнерши (ребенок не от партнера, если кто подумал). Не выдержав такого давления, весной распалась лучшая пара страны Кагановская/Ангелопол. Пролог для триллера на 10 из 10.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интрига 4. Вернется ли полноценно Косторная?

В отличие от олимпийских медалисток Щербаковой и Трусовой, Алена чудесным образом продолжает карьеру. В 20 лет, с молодым мужем в парах. Вряд ли до травмы перед Олимпиадой в Пекине такое развитие биографии можно было предугадать.

И тем не менее Косторная с Георгием Куницей заявлены на прокаты. Пока неизвестно, насколько у них готова произвольная программа. Но короткая была показана на открытом первенстве Москвы и, хотя сами ребята были недовольны выступлением, оставила неплохое впечатление. Да, ошибки на параллельном флипе и выбросе, зато явный прогресс именно в парном катании. Ключевой вопрос тут в умении Алены обуздать себя — в Медведкове после проката она в эмоциональном порыве прошлась по всем, включая партнера. Косторная безумно талантлива, но так же безумно своенравна. Если у нее получится включить командного игрока — этот проект удастся.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интрига 5. Удержится ли посещаемость?

Куда более важная тема, чем кажется на первый взгляд. Если фигуристы зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Смысла в первых четырех интригах нет, если на пятый вопрос ответ «нет».

Судя по схемам на сайте kassir.ru, большая часть билетов на нижний ярус выкуплена, но с верхним остаются проблемы, особенно на коротких программах в субботу. «СЭ» посчитал, что федерация может заработать на продаже всех билетов 33 миллиона рублей. Хотя уважаемые эксперты-ветераны продолжают говорить, как фигурное катание популярно в России, у меня как человека, следящего за продажами билетов и ивент-маркетингом в целом, предчувствия тревожные. Видно, как в шоу естественная посещаемость замещается административной. Видно проседание традиционных форматов на фоне, к примеру, ажиотажа вокруг шоу-программ и прыжкового чемпионата.

И главное тут — как можно быстрее перестроиться, заинтересовать зрителя активностями и вне катка, а не ехать на старых дрожжах.