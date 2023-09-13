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Фигурное катание

Сегодня, 08:45

Выступление Валиевой и вопросы по снятиям. Пять интриг контрольных прокатов фигуристов в Москве

В Москве с 16 по 17 сентября пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристки Камила Валиева, Алина Горбачева и Алена Косторная
Камила Валиева, Алина Горбачева и Алена Косторная.
Фото «СЭ», Global Look Press
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Чего ждать от первого старта взрослых в «Мегаспорте» 16-17 сентября.

Участники контрольных прокатов
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Яметова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Федоров, Илья Яблоков.
Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Алена Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Танцы: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Игорь Еременко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Изначально контрольные прокаты сборной России — мероприятие, нужное самим фигуристам и федерации, чтобы проверить готовность к сезону. Но когда оказалось, что на него можно продавать билеты по 3-5 тысяч рублей, оно стало нужным и зрителям - прокаты открыли для публики, и теперь она тоже проверяет готовность и делает это даже громче, чем эксперты. Чего ожидать от первого взрослого старта во втором изоляционном сезоне?

Интрига 1. Постарается ли кто-нибудь выделиться?

Первоначальная цель прокатов — проверить программы сборников, насколько они уместны, хореографически наполнены и так далее. Международных соревнований для россиян пока нет, хотя Бетина Попова в последнем эфире на YouTube-канале «Кваксель» многозначительно сказала, что грядет оттепель.

Тем не менее пока россиян не пускают за рубеж (а всех так и не пустят) — время экспериментировать и показывать новое. Будет ли это делать, к примеру, группа Тутберидзе и ее хореограф Даниил Глейхенгауз, которого нередко обвиняют в идентичности, пусть и прекрасно подготовленных технически, программ? Идентичности вплоть до отдельных движений. Впрочем, это касается всех видов кроме, возможно, мужского одиночного катания, которое в последние пару лет явно выделяется. Юниорские программы на этом фоне приятно удивили — на первенстве Москвы была и разнообразная музыка от «Короля и Шута» до рок-н-ролла 1950-х, и разные фишки вроде финальных поз в шпагате (как раз от ученицы «Хрустального» Елизаветы Андреевой) и необычных стартовых шагов.

Интрига 2. Все ли одиночницы выйдут в сезон?

Даже присутствие на прокатах не значит участие в сезоне — прошлогодний пример Павлюченко/Ходыкина тому доказательство. На этот раз имеет смысл беспокоиться об одиночницах в первую очередь. Уже понятно, что мы с вероятностью 99 процентов не увидим Трусову и Щербакову, включенных в резервный состав сборной (на ставке, между прочим). По нашей информации, в списках участников тренировок есть все участники прокатов, за исключением, разумеется, Кагановской/Ангелопола. Однако под вопросом из 12 девушек-участниц минимум три.

Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первая — Камила Валиева. В конце сентября в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) состоятся слушания по ее делу. Вердикт судей совершенно не очевиден. Но недавно, когда у Камилы спросили о будущем, она ответила так: «Далеко не загадываю, живу сегодняшним днем, готовлюсь к прокатам, восстанавливаюсь и тренируюсь». Подобные аккуратные формулировки могут ничего не значить и быть обычным дипломатичным способом отшить журналистов — а могут быть артподготовкой к приостановке карьеры. В форме «хрустальные» пока и правда неидеальной — источники говорят, что с четверными проблемы у всех взрослых. Но сентябрь не пора квадов, они растут ближе к заморозкам.

Вторая — Елизавета Туктамышева. О ее активности в постановке программ известно очень мало, видео почти нет. По нашей информации, после отстранения российских спортсменов она не раз задумывалась о завершении карьеры — и Лизу можно понять. Совершенно не удивлюсь, если она выступит на прокатах, но на соревнования не выйдет. Может, в итоге заставит себя и созависимые отношения со спортом продолжатся. Она в том состоянии и статусе, когда вольна сама принимать решения.

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Третья — человек, которому многие отказывают в свободе принимать решения, Алина Горбачева. После того, как ее де-факто назначили виноватой в истории с бегством, давление вряд ли спало. И тут уже, наоборот, так ли нужно Алине выходить на прокаты? Не лучше ли взять паузу до конца октября, когда начинаются этапы «Гран-при»? Вопрос к ее ментальному здоровью, и хочется надеяться, что уж теперь-то она имеет право сама решать, что ей на данный момент полезнее.

Интрига 3. Что будет в танцах?

Непосредственно спортивных интриг на прокатах тоже гора — от дебюта Бойковой/Козловского с командой Тутберидзе до выхода во взрослые Жилиной и Садковой и конкуренции мужчин.

Но самым интересным видом будут танцы. Почему? Из 10 пар сразу несколько новых или вернувшихся. Хавронина/Нарижный — образовавшаяся после распада двух других. Морозов/Еременко — по именам очень громко, хоть уши затыкай. Шевченко/Ежлов — одна вернулась из тренерства после разгромного интервью про судейство и абьюз, другой перешел из акробатики. Степанова/Букин вернутся после родов партнерши (ребенок не от партнера, если кто подумал). Не выдержав такого давления, весной распалась лучшая пара страны Кагановская/Ангелопол. Пролог для триллера на 10 из 10.

Фигуристка Алена Косторная
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интрига 4. Вернется ли полноценно Косторная?

В отличие от олимпийских медалисток Щербаковой и Трусовой, Алена чудесным образом продолжает карьеру. В 20 лет, с молодым мужем в парах. Вряд ли до травмы перед Олимпиадой в Пекине такое развитие биографии можно было предугадать.

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И тем не менее Косторная с Георгием Куницей заявлены на прокаты. Пока неизвестно, насколько у них готова произвольная программа. Но короткая была показана на открытом первенстве Москвы и, хотя сами ребята были недовольны выступлением, оставила неплохое впечатление. Да, ошибки на параллельном флипе и выбросе, зато явный прогресс именно в парном катании. Ключевой вопрос тут в умении Алены обуздать себя — в Медведкове после проката она в эмоциональном порыве прошлась по всем, включая партнера. Косторная безумно талантлива, но так же безумно своенравна. Если у нее получится включить командного игрока — этот проект удастся.

Болельщики Камилы Валиевой на трибуне
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интрига 5. Удержится ли посещаемость?

Куда более важная тема, чем кажется на первый взгляд. Если фигуристы зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Смысла в первых четырех интригах нет, если на пятый вопрос ответ «нет».

Судя по схемам на сайте kassir.ru, большая часть билетов на нижний ярус выкуплена, но с верхним остаются проблемы, особенно на коротких программах в субботу. «СЭ» посчитал, что федерация может заработать на продаже всех билетов 33 миллиона рублей. Хотя уважаемые эксперты-ветераны продолжают говорить, как фигурное катание популярно в России, у меня как человека, следящего за продажами билетов и ивент-маркетингом в целом, предчувствия тревожные. Видно, как в шоу естественная посещаемость замещается административной. Видно проседание традиционных форматов на фоне, к примеру, ажиотажа вокруг шоу-программ и прыжкового чемпионата.

И главное тут — как можно быстрее перестроиться, заинтересовать зрителя активностями и вне катка, а не ехать на старых дрожжах.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Алена Косторная
Алина Горбачева
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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