Источник: «Фламенго» отпугнула цена, которую «Зенит» просит за Вендела

В «Фламенго» связывались с представителями «Зенита» по поводу стоимости трансфера полузащитника Вендела.

Как сообщает журналист Antenados na Jogada Дэвид Шарп, красно-черных отпугнула цена, которые запрашивает российский клуб. «Зенит» хочет получить за 25-летнего футболиста 15 миллионов евро.

24 июня появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако потом стало известно, что эти сведения не соответствуют действительности и полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение «Зенита».

В сезоне-2022/23 бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Вендел выступает за команду с октября 2020 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.