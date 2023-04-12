Антониу Силва — о поражении от «Интера»: «Несправедливый результат»

Защитник «Бенфики» Антониу Силва прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Несправедливый результат. Первый тайм был равным, а на ход второго повлияли забитые голы. Они забили два одинаковых мяча. Мы были готовы к тому, что крайние защитники прибегут на дальнюю штангу, но у «Интера» тоже мастеровитые игроки», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Ответный матч пройдет в Милане через неделю, 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.