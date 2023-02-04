Хакими: «Если Мбаппе не сыграет с «Баварией», «ПСЖ» найдет другое решение. Без Килиана тяжело»

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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался о возможном пропуске Килианом Мбаппе игры с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Ситуация тяжелая, от Килиана большая польза, так что нам действительно трудно. Но мы найдем способ продолжить играть с правильным менталитетом и добиваться результатов, делать так, чтобы отсутствие Килиана не было заметным. Я не знаю, сыграет ли он с «Баварией», главное — его здоровье. Если он сможет сыграть — тем лучше для нас. В ином случае мы найдем другое решение», — приводит слова Хакими RMC Sport.
Ранее «ПСЖ» сообщил, что 24-летний футболист выбыл на три недели из-за травмы левого бедра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования