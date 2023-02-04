Хакими: «Если Мбаппе не сыграет с «Баварией», «ПСЖ» найдет другое решение. Без Килиана тяжело»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался о возможном пропуске Килианом Мбаппе игры с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ситуация тяжелая, от Килиана большая польза, так что нам действительно трудно. Но мы найдем способ продолжить играть с правильным менталитетом и добиваться результатов, делать так, чтобы отсутствие Килиана не было заметным. Я не знаю, сыграет ли он с «Баварией», главное — его здоровье. Если он сможет сыграть — тем лучше для нас. В ином случае мы найдем другое решение», — приводит слова Хакими RMC Sport.

Ранее «ПСЖ» сообщил, что 24-летний футболист выбыл на три недели из-за травмы левого бедра.