«Брюгге» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 21:38
«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Брюгге» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.
Гости доигрывали матч в меньшинстве. Нападающий Камал Сова был удален с поля на 82-й минуте.
Прошлый матч команд закончился победой «Брюгге» со счетом 3:0.
После четырех туров Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в группе В, набрав 10 очков. «Атлетико» располагается на 2-й строчке с 4 очками. Бельгийский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования