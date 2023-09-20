Гол и передача Кейна принесли «Баварии» победу над «Манчестер Юнайтед»

«Бавария» на своем поле обыграла «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов — 4:3.

Счет на 28-й минуте открыл Лерой Сане с передачи Харри Кейна. 4 минуты спустя отличился Серж Гнабри.

«МЮ» сумел сократить отставание в счете благодаря голу Хойлунда на 49-й минуте, но уже на 53-й минуте Кейн реализовал пенальти после попадания мяча в руку Кристиана Эриксена.

На 88-й минуте за манкунианцев забил Каземиро. На 90+2-й минуте голом отметился Матис Тель, вышедший на замену. Окончательный счет на 90+5-й минуте установил Каземиро.

«Бавария» набрала 3 очка и возглавила группу A. «МЮ» замыкает квартет.

В матче группы C «Наполи» в гостях обыграл «Брагу» — 2:1. За команду Руди Гарсии забил Джованни ди Лоренцо (45+1-я минута). Еще один мяч на 88-й минуте в свои ворота отправил Сику Ниакате

Единственный гол португальской команды на счету Брумы, который отличился на 84-й минуте.

Неаполитанцы с 3 очками делят лидерство в группе с «Реалом». «Брага» идет на третьей строчке в квартете.