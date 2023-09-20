Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

20 сентября, 23:54

Гол и передача Кейна принесли «Баварии» победу над «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Бавария» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Бавария» на своем поле обыграла «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов — 4:3.

Счет на 28-й минуте открыл Лерой Сане с передачи Харри Кейна. 4 минуты спустя отличился Серж Гнабри.

«МЮ» сумел сократить отставание в счете благодаря голу Хойлунда на 49-й минуте, но уже на 53-й минуте Кейн реализовал пенальти после попадания мяча в руку Кристиана Эриксена.

На 88-й минуте за манкунианцев забил Каземиро. На 90+2-й минуте голом отметился Матис Тель, вышедший на замену. Окончательный счет на 90+5-й минуте установил Каземиро.

«Бавария» набрала 3 очка и возглавила группу A. «МЮ» замыкает квартет.

Лига чемпионов. Группа A
20 сент, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:3
Манчестер Юнайтед

В матче группы C «Наполи» в гостях обыграл «Брагу» — 2:1. За команду Руди Гарсии забил Джованни ди Лоренцо (45+1-я минута). Еще один мяч на 88-й минуте в свои ворота отправил Сику Ниакате

Единственный гол португальской команды на счету Брумы, который отличился на 84-й минуте.

Неаполитанцы с 3 очками делят лидерство в группе с «Реалом». «Брага» идет на третьей строчке в квартете.

Лига чемпионов. Группа C
20 сент, 22:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
1:2
Наполи
Футбол
ФК Бавария
ФК Брага
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
1
Обсудить
Читайте также
В СКА — новый капитан. Поможет ли это прервать черную полосу?
Олигархи КХЛ мечтают забрать у китайцев американского вратаря. Но он не продается
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и другие матчи 1-го тура
Томас Мюллер стал третьим игроком в истории футбола, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов
Беллингем снова тащит «Реал», камбэк в Стамбуле за 2 минуты, «Арсенал» мощно вернулся в Лигу чемпионов
Фишер: «Горжусь игрой «Униона» против «Реала»
Эдегор — о возвращении «Арсенала» в Лигу чемпионов: «Это было потрясающе»
Битва легенд: «Бавария» подчеркнула величие, «МЮ» — проблемы
Голкипер «МЮ» Онана – о поражении от «Баварии»: «Мы проиграли из-за моей ошибки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал Сосьедад» — «Интер»: судья отменил красную карточку Бареллы

«Арсенал» разгромил ПСВ в Лиге чемпионов