«Бавария на своем поле сыграет с «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов во вторник, 30 апреля. Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Бавария» — «Реал» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Трансляцию встречи Лиги чемпионов бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

На стадии 1/4 финала «Реал» прошел действующего победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити», а «Бавария» в двухматчевом противостоянии выиграла у «Арсенала». Ответная игра состоится 8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне 1 июня.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры