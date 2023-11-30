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Лига чемпионов

Сегодня, 07:15

Беллингем назвал свой гол в ворота «Наполи» заслугой меткости Алабы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свой забитый мяч в ворота «Наполи» (4:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я уже часто совершал рывки из центра поля по ходу сезона. Как увидел, что мяч у Дэвида Алабы, и как только он сумел найти меня таким мастерским пасом, мне оставалось только довести мяч до ворот. Так что, считаю, этот гол — целиком заслуга меткости Дэвида вкупе с тем, как хорошо команда контролирует мяч», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039158--real-madrid-vs-napoli/
Давид Алаба
Джуд Беллингем
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК Реал
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