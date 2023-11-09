Бидструп — о поражении от «Интера»: «Это очень больно»

Полузащитник «Зальцбурга» Мадс Бидструп прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Футбол — невероятный вид спорта. Мы провели очень хороший матч и сражались на том же уровне, что и одна из лучших команд в мире на сегодняшний день. Но на 85-й минуте мы пропустили с пенальти и проиграли. Это очень больно», — цитирует пресс-служба УЕФА Бидструпа.

«Интер» набрал 10 очков за 4 игры и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» с 3 очками идет на третьей строчке.