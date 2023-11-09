Тен Хаг: «Два гола «Копенгагена» нужно было отменить. Много решений принималось против нас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Копенгагена» (3:4) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В концовке первого тайма «МЮ» остался в меньшинстве, так как Маркус Рэшфорд получил красную карточку.

«Я думаю, что сначала мы играли очень хорошо, пока не получили красную карточку. Красная карточка все изменила. Началась другая игра. Мы пропустили два гола, которые не должны были засчитываться. Это разочаровывает. Много решений принималось против нас и в других матчах. Вот такие дела. Но сезон длинный. В какой-то момент все изменится в нашу пользу.

После перерыва стало лучше, но два гола нужно было отменить. Первый — это офсайд, перед Онаной был игрок. Второй — ну что тут поделаешь? Я увидел много положительных моментов, но в конце мы потеряли концентрацию. Тяжело, когда долго играешь вдесятером», — приводит слова тен Хага ВВС.

Матч обслуживала бригада во главе с литовским арбитром Донатасом Румшасом.

«Манчестер Юнайтед» занимает последнее, 4-е, место (3 очка) в группе А. 29 ноября команда сыграет на выезде против «Галатасарая».