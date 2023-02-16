Бьюкенен — о поражении от «Бенфики»: «Ничего еще не потеряно. Это футбол»

Нападающий «Брюгге» Тейджон Бьюкенен прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Трудно найти что-то положительное после поражения 0:2. Я разочарован, хотя местами мы играли неплохо. Мы должны сосредоточиться на этих вещах, расти как команда и постараться увезти победу из Лиссабона. Ничего еще не потеряно. Это футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Бьюкенена.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.