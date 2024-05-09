Бывший арбитр ФИФА Ункель считает, что в концовке матча «Реал» — «Бавария» были две судейские ошибки

Бывший арбитр ФИФА и аналитик Лиги чемпионов Кристина Ункель прокомментировал спорный момент на последних минутах ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» (2:1). В концовке встречи главный арбитр встречи Шимон Марчиняк дал свисток после того, как линейный арбитр сигнализировал об офсайде.

«К сожалению, произошли две судейские ошибки: первая — помощник судьи поднял флаг, что противоречит указаниям, а вторая — судья принял эту рекомендацию», — сказала Ункель в эфире CBS Sports.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».