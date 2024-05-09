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Сегодня, 07:43

Бывший арбитр ФИФА Ункель считает, что в концовке матча «Реал» — «Бавария» были две судейские ошибки

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА и аналитик Лиги чемпионов Кристина Ункель прокомментировал спорный момент на последних минутах ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» (2:1). В концовке встречи главный арбитр встречи Шимон Марчиняк дал свисток после того, как линейный арбитр сигнализировал об офсайде.

«К сожалению, произошли две судейские ошибки: первая — помощник судьи поднял флаг, что противоречит указаниям, а вторая — судья принял эту рекомендацию», — сказала Ункель в эфире CBS Sports.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

Футболисты &laquo;Реала&raquo; празднуют победу над &laquo;Баварией&raquo; в полуфинале Лиги чемпионов. «Реал"ьность 2.0: в футбол играют 22 человека, а побеждает всегда Мадрид. Он — в финале Лиги чемпионов!
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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