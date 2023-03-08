«Челси» — «Боруссия» Д: повторный пенальти назначен ошибочно — ВАР не имел права вмешиваться. Большой скандал в Лиге чемпионов

На 50-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» (2:0) Кай Хаверц не сумел реализовать пенальти, правильно назначенный за игру рукой Мариуса Вольфа. Мяч после удара футболиста лондонской команды попал в штангу, от нее отлетел в центр штрафной площади, затем был подхвачен одним из игроков гостей и был выбит из штрафной.

После этого вмешался видеоарбитр Пол ван Букел, а судья Данни Маккели назначил повторный 11-метровый удар. ВАР определил, что выбивший мяч игрок нарушил правила: он до удара Хаверца перестал соблюдать положенное расстояние, вбежал в полукруг перед штрафной площадью, оказался первым на мяче и, опередив всех, выбил его.

7 марта. «Челси» — «Боруссия» — 2:0.

Во второй раз Хаверц выполнил пенальти лучше, забил гол и вывел «Челси» в четвертьфинал, выбив дортмундцев из турнира.

Бригада арбитров из Нидерландов, в частности ВАР ван Букел, допустила серьезную ошибку. Нарушен документ (VAR Handbook), определяющий правила работы видеоассистентов при 11-метровом ударе.

В нем говорится, что ВАР имеет право приступить к проверке только в двух случаях.

1. Когда игрок атакующей команды нарушает процедуру выполнения пенальти, после чего сам забивает гол или принимает непосредственное участие в организации гола.

2. Когда игрок обороняющейся команды нарушает процедуру выполнения пенальти и не позволяет сопернику сыграть в мяч или мешает ему подбежать к мячу в ситуации, когда есть возможность забить гол.

7 марта. «Челси» — «Боруссия» — 2:0.

Как видно на стоп-кадре, футболист «Боруссии», сначала до удара вбежавший в полукруг, а затем выбивший мяч, никому не мешал. Хаверц не имел права играть в мяч, потому что тот отскочил от штанги, никого потом не коснувшись. Другой футболист «Челси» тоже оказался на значительном расстоянии.

При таких обстоятельствах у ван Букела не возникло оснований для вмешательства. Однако он это сделал, повлияв на ход и исход матча.