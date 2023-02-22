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Лига чемпионов

Сегодня, 01:23

Джеррард: «Ливерпулю» предстоит немного покопаться в себе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал поражение от «Реала» (2:5) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вот где настоящая проверка. «Ливерпуль» идеально начал, но после этого «Реал» вошел в игру и доминировал над ним. В любой команде, пропустившей пять мячей, нужно разбираться с происшедшим. Предстоит немного покопаться в себе», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеррарда.

Ответная игра состоится через две недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

 
Футболисты &laquo;Реала&raquo; поздравляют Карима Бензема с&nbsp;дублем в&nbsp;ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;. Как «Реал» это делает?! Мадрид снова перевернул матч Лиги чемпионов и разгромил «Ливерпуль»
Стивен Джеррард
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ФК Реал
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