Сегодня, 10:05
Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о финале Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Интером».
«Гвардиола по-прежнему одержим Лигой чемпионов. «Манчестер Сити» не может не выиграть турнир в этом сезоне, они большие фавориты. Единственная надежда «Интера» — это давление. Во всем остальном «Сити» кардинально на другом уровне», — приводит слова Кьеллини инсайдер Даниэле Мари в соцсетях.
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня и пройдет в Стамбуле.