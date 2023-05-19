Кьеллини — о финале ЛЧ: «Сити» кардинально на другом уровне»

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о финале Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Интером».

«Гвардиола по-прежнему одержим Лигой чемпионов. «Манчестер Сити» не может не выиграть турнир в этом сезоне, они большие фавориты. Единственная надежда «Интера» — это давление. Во всем остальном «Сити» кардинально на другом уровне», — приводит слова Кьеллини инсайдер Даниэле Мари в соцсетях.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня и пройдет в Стамбуле.