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Лига чемпионов

Сегодня, 17:39

Маротта: «Манчестер Сити» — фаворит, но «Интер» будет биться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о шансах своей команды в финале Лиги чемпионов.

«Этот финал — предмет большой гордости для нашего клуба. Мы знаем, что нам предстоит сыграть с очень уважаемым соперником, который является фаворитом, но наши игроки отдадут все силы ради чести «Интера». Они понимаю, что это значит», — приводит слова Маротты Football Italia.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Манчестер Сити», матч пройдет 10 июня, начало — 22.00 мск.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Джузеппе Маротта
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