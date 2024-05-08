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Сегодня, 02:42

Терзич: «Знаю, что «Боруссия» не будет фаворитом финала Лиги чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Зоран Терзич.
Фото Reuters
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после победы над «ПСЖ» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Знаю, что мы не будем фаворитами. С кем бы ни пришлось играть, будет крайне трудно. Но финал состоит из одного матча, так что все возможно. Мы это уже доказали», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo;. «Боруссия» — в финале Лиги чемпионов! «ПСЖ» обстучал весь каркас, а Мбаппе так и не вышел
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040502--paris-vs-dortmund/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
Зоран Терзич
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