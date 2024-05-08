Энрике: «Я никогда не разговариваю со своими игроками после матча, но сегодня сделал исключение»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов рассказал, почему поддержал своих игроков.

«Было бы грустно, если бы я не поддержал своих игроков, не поставил себя на передовую. Я беру ответственность за это поражение. Я очень горжусь каждым из моих игроков. Я никогда не разговариваю со своими игроками после матча, но сегодня сделал исключение. Я говорил с каждым индивидуально. Важно не только побеждать, но и уметь проигрывать. Надо знать, как подавать пример детям», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».