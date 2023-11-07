Фанаты «Боруссии» выступили против реформы Лиги чемпионов: «Вас волнуют лишь деньги»

Болельщики дортмундской «Боруссии» выступили против реформы Лиги чемпионов на матче 4-го тура группового этапа турнира против «Ньюкасла» (2:0).

Фанаты немецкого клуба забросали поле домашнего стадиона фальшивыми золотыми слитками и вывесили баннер: «Вам наплевать на спорт — вас волнуют лишь деньги».

На другом полотне были изображены глава УЕФА Александер Чеферин, владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, которые держали в руках книгу с надписью: «Как убить футбол».

С сезона-2024/25 еврокубки пройдут в новом формате — вместо деления на группы команды будут играть по швейцарской системе с единой таблицей. Кроме того, число участников вырастет с 32 до 36 клубов.