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Сегодня, 22:54

Фанаты «Боруссии» выступили против реформы Лиги чемпионов: «Вас волнуют лишь деньги»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Болельщики дортмундской «Боруссии» выступили против реформы Лиги чемпионов на матче 4-го тура группового этапа турнира против «Ньюкасла» (2:0).

Фанаты немецкого клуба забросали поле домашнего стадиона фальшивыми золотыми слитками и вывесили баннер: «Вам наплевать на спорт — вас волнуют лишь деньги».

На другом полотне были изображены глава УЕФА Александер Чеферин, владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, которые держали в руках книгу с надписью: «Как убить футбол».

С сезона-2024/25 еврокубки пройдут в новом формате — вместо деления на группы команды будут играть по швейцарской системе с единой таблицей. Кроме того, число участников вырастет с 32 до 36 клубов.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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