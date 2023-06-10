Фернандиньо рассказал, с каким счетом «Манчестер Сити» обыграет «Интер» в финале ЛЧ

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо считает, что английская команда одержит победу над «Интером» в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0.

«Прогноз на финал? 2:0 в пользу «Манчестер Сити». Билет? «Сити» помог мне с ним», — цитирует Фернандиньо «Чемпионат».

Бразильский футболист выступал за «горожан» с 2013 по 2022 год.

Финал между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» в рамках Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22.00 по московскому времени.